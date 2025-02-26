В центре Красноярска планируют создать музей Войно-Ясенецкого. Где?

Posted 26 февраля, 09:58
Published 26 февраля, 09:58
Modified 26 февраля, 12:48
Updated 26 февраля, 12:48
Музей станет новым отделом краевого краеведческого музея. Он будет посвящен жизни хирурга и пастыря Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого.
Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий (Святитель Лука) — врач-хирург. В 1924 году он прибыл в ссылку в Енисейск — там он оперировал пациентов в местной больнице. В том же году его выслали в деревню Хая.
В сентябре 1941 года Войно-Ясенецкого перевели на работу в Красноярск. Во время войны он работал в красноярском эвакуационном госпитале.
Музей планируется создать в доме мещанина Е. И. Потехина на Вейнбаума, 21 — в нем бывал святитель Лука в начале 1940-х. Дом является объектом культурного наследия регионального значения.
Экспозиция раскроет несколько исторических тем: жизнь, работа и ссылки Валентина Войно-Ясенецкого, история здравоохранения Енисейской губернии, военная хирургия и военные врачи, история дома Е. И. Потехина и его жителей, церковная археология.
Когда именно начнутся работы по созданию музея, не сообщается.