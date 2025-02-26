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Posted 26 февраля, 09:58

Published 26 февраля, 09:58

Modified 26 февраля, 12:48

Updated 26 февраля, 12:48

В центре Красноярска планируют создать музей Войно-Ясенецкого. Где?

В центре Красноярска планируют создать музей Войно-Ясенецкого. Где?

26 февраля 2025, 09:58
Фото: 2gis.ru.
В центре Красноярска планируют создать музей Войно-Ясенецкого — он займет историческое здание на Вейнбаума, 21.

Музей станет новым отделом краевого краеведческого музея. Он будет посвящен жизни хирурга и пастыря Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого.

Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий (Святитель Лука) — врач-хирург. В 1924 году он прибыл в ссылку в Енисейск — там он оперировал пациентов в местной больнице. В том же году его выслали в деревню Хая.

В сентябре 1941 года Войно-Ясенецкого перевели на работу в Красноярск. Во время войны он работал в красноярском эвакуационном госпитале.

Музей планируется создать в доме мещанина Е. И. Потехина на Вейнбаума, 21 — в нем бывал святитель Лука в начале 1940-х. Дом является объектом культурного наследия регионального значения.

Экспозиция раскроет несколько исторических тем: жизнь, работа и ссылки Валентина Войно-Ясенецкого, история здравоохранения Енисейской губернии, военная хирургия и военные врачи, история дома Е. И. Потехина и его жителей, церковная археология.

Когда именно начнутся работы по созданию музея, не сообщается.

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