В центре Красноярска продают часть исторического особняка за 120 миллионов

Posted 26 февраля, 07:33
Published 26 февраля, 07:33
Modified 26 февраля, 07:34
Updated 26 февраля, 07:34
Речь идет о «Доме купца С. Ф. Белова», который построили в период с 1843 по 1844 год. Здание является историческим памятником архитектуры. За 120 миллионов рублей продают второй этаж, мансарду и половину земельного участка (21 сотка).
Как указано в объявлении, особняк огорожен забором, на втором этаже расположено шесть помещений и еще одно — на мансардном этаже. Общая площадь — 500 квадратных метров, высота потолков — 4,5 метра.
Автор отмечает, что в 2018 году зданию обновили фальцевую кровлю, а в 2024 отреставрировали фасад.
«Дом купца Белова» расположен на проспекте Мира, 54. Он был построен золотопромышленником Щеголевым в период между 1843 и 1844 годами.
После этого особняк стал принадлежать купцу Савелию Белову, который он оформил на свою жену. Затем владельцами здания были золотопромышленник Полуянов и провизор Смирнов.
В 1881 году дом пострадал при пожаре и был отстроен заново. С 1894 года в здании размещались Енисейский губернский совет и губернское управление, с начала XX века — жандармская управа и губернская чертежная.