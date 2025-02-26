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Posted 26 февраля, 07:33

Published 26 февраля, 07:33

Modified 26 февраля, 07:34

Updated 26 февраля, 07:34

В центре Красноярска продают часть исторического особняка за 120 миллионов

В центре Красноярска продают часть исторического особняка за 120 миллионов

26 февраля 2025, 07:33
Фото: avito.ru.
В Красноярске появилось объявление о продаже части исторического особняка, расположенного на проспекте Мира. Объявление выставили на Авито.

Речь идет о «Доме купца С. Ф. Белова», который построили в период с 1843 по 1844 год. Здание является историческим памятником архитектуры. За 120 миллионов рублей продают второй этаж, мансарду и половину земельного участка (21 сотка).

Фото: avito.ru

Как указано в объявлении, особняк огорожен забором, на втором этаже расположено шесть помещений и еще одно — на мансардном этаже. Общая площадь — 500 квадратных метров, высота потолков — 4,5 метра.

Автор отмечает, что в 2018 году зданию обновили фальцевую кровлю, а в 2024 отреставрировали фасад.

«Дом купца Белова» расположен на проспекте Мира, 54. Он был построен золотопромышленником Щеголевым в период между 1843 и 1844 годами.

После этого особняк стал принадлежать купцу Савелию Белову, который он оформил на свою жену. Затем владельцами здания были золотопромышленник Полуянов и провизор Смирнов.

В 1881 году дом пострадал при пожаре и был отстроен заново. С 1894 года в здании размещались Енисейский губернский совет и губернское управление, с начала XX века — жандармская управа и губернская чертежная.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Проспект Мира#Продажа#Здание#Особняк#Историческое здание#Исторический особняк
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