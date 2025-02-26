Выкинувшая в мусор ребенка девушка заявила, что сочла роды за проблемы с пищеварением

В СК сообщали, что девушка была на 37 неделе беременности, а обычный срок составляет 40 недель. Она заявляла, что «не понимала, что беременна», на учете в женской консультации не стояла. Кто отец ребенка, не знает — у неё было несколько партнеров. Личность отца новорождённой устанавливается.