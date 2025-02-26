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Posted 26 февраля, 06:08

Published 26 февраля, 06:08

Modified 26 февраля, 06:29

Updated 26 февраля, 06:29

Выкинувшая в мусор ребенка девушка заявила, что сочла роды за проблемы с пищеварением

Выкинувшая в мусор ребенка девушка заявила, что сочла роды за проблемы с пищеварением

26 февраля 2025, 06:08
Фото: Прокуратура Красноярского края.
В прокуратуре Красноярского края рассказали подробности дела против 17-летней студентки Канского политехнического колледжа, которая родила ребенка в туалете общежития и выкинула его в мусорку.

Как сообщили в ведомстве, девушка заявила, что о своей беременности она не знала, а процесс родов сочла за проблемы с пищеварением.

После родов она положила ребенка в мусорное ведро и пошла в душ, тело младенца нашли соседки по общежитию. О произошедшем они рассказали воспитателю общежития.

Прибывшие на место медицинские сотрудники констатировали смерть младенца и госпитализировали роженицу.

О случившемся стало известно вечером 25 февраля. Следователи возбудили уголовное дело за убийство матерью новорожденного ребенка (статья 106 УК РФ).

В СК сообщали, что девушка была на 37 неделе беременности, а обычный срок составляет 40 недель. Она заявляла, что «не понимала, что беременна», на учете в женской консультации не стояла. Кто отец ребенка, не знает — у неё было несколько партнеров. Личность отца новорождённой устанавливается.

Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить был ли ребёнок мертворожденным или живорожденным.

Это второй случай за месяц в крае, когда девушка выбрасывает в мусорку новорожденного ребенка. В Красноярске 12 февраля 16-летняя школьница родила ребенка в туалете и выкинула его в мусоропровод. Следователи выясняют, помогала ли ей мать.

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#Владислав Савончик#Происшествия#Мусор#Красноярский край#Уголовное дело#Беременность#Роды#Общежитие#Младенец#Судебно-медицинская экспертиза
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