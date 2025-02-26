Выкинувшая в мусор ребенка девушка заявила, что сочла роды за проблемы с пищеварением

Posted 26 февраля, 06:08
Published 26 февраля, 06:08
Modified 26 февраля, 06:29
Updated 26 февраля, 06:29
Как сообщили в ведомстве, девушка заявила, что о своей беременности она не знала, а процесс родов сочла за проблемы с пищеварением.
После родов она положила ребенка в мусорное ведро и пошла в душ, тело младенца нашли соседки по общежитию. О произошедшем они рассказали воспитателю общежития.
Прибывшие на место медицинские сотрудники констатировали смерть младенца и госпитализировали роженицу.
О случившемся стало известно вечером 25 февраля. Следователи возбудили уголовное дело за убийство матерью новорожденного ребенка (статья 106 УК РФ).
В СК сообщали, что девушка была на 37 неделе беременности, а обычный срок составляет 40 недель. Она заявляла, что «не понимала, что беременна», на учете в женской консультации не стояла. Кто отец ребенка, не знает — у неё было несколько партнеров. Личность отца новорождённой устанавливается.
Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить был ли ребёнок мертворожденным или живорожденным.