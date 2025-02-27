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Posted 27 февраля, 05:34

Published 27 февраля, 05:34

Modified 27 февраля, 05:49

Updated 27 февраля, 05:49

Апелляция на приговор депутата Глискова поступила в Красноярский краевой суд

Апелляция на приговор депутата Глискова поступила в Красноярский краевой суд

27 февраля 2025, 05:34
Фото: prmira.ru.
В Красноярский краевой суд 26 февраля поступила апелляционная жалоба на приговор депутату заксобрания Александру Глискову. Дата слушаний пока не назначена.
Фото: kraevoy--krk.sudrf.ru

Приговор вынес Центральный районный суд Красноярска почти пять месяцев назад — 2 октября. Ему назначили 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 10 миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении Глискова завели осенью 2023 года. Прокурор запрашивал для депутата 14 лет строгого режима и штраф 10 миллионов рублей.

Глискова обвинили в получении взятки (часть 6 статья 290 УК РФ). По версии следствия, в период с марта по май 2017 года Глисков через посредника потребовал от замруководителя «КрайДЭО» Самеда Юсубова дать ему взятку — 5 миллионов рублей.

За деньги он якобы обещал «покровительство и действия и бездействия в пользу взяткодателя». Утверждается, что замруководителя передал часть взятки — миллион — через посредников.

Глисков вину не признает. На последнем слове он заявил, что дело сфабриковано, а обвинение назвал «неправдоподобным, непонятным и неконкретным». По его словам, все доказательства строятся лишь на показаниях свидетелей. Глисков считает, что главная цель уголовного дела — «выдавить» его из политики.

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