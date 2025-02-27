Статистики назвали стоимость порции блинов для красноярской семьи

Для расчетов авторы исследования взяли набор продуктов, который нужен для приготовления 40 блинов на семью из четырех человек. Набор продуктов: мука пшеничная 280 г, молоко 500 мл, яйцо 4 шт., сахар-песок 70 г, соль 5 г, масло растительное 40 мл, вода 500 мл (кипяток).