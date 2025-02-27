Статистики назвали стоимость порции блинов для красноярской семьи

Posted 27 февраля, 05:23
Published 27 февраля, 05:23
Modified 27 февраля, 05:41
Updated 27 февраля, 05:41
Для расчетов авторы исследования взяли набор продуктов, который нужен для приготовления 40 блинов на семью из четырех человек. Набор продуктов: мука пшеничная 280 г, молоко 500 мл, яйцо 4 шт., сахар-песок 70 г, соль 5 г, масло растительное 40 мл, вода 500 мл (кипяток).
Выяснилось, что красноярской семье для приготовления блинов нужно потратить 116 рублей 99 копеек. В прошлом году общая стоимость масленичного набора была ниже — 116 рублей 61 копейка.
В этом году средняя по России цена продуктов для приготовления масленичного блюда составляет 119 рублей 38 копеек, в СФО — 117 рублей 23 копейки.
Самый дорогой набор продуктов в Сибири — в Республике Тыва. Там для приготовления 40 блинов нужно потратить 137 рублей 34 копейки.