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Posted 27 февраля, 05:23

Published 27 февраля, 05:23

Modified 27 февраля, 05:41

Updated 27 февраля, 05:41

Статистики назвали стоимость порции блинов для красноярской семьи

Статистики назвали стоимость порции блинов для красноярской семьи

27 февраля 2025, 05:23
Фото: 1MI.
Эксперты подсчитали, сколько жителям Красноярского края нужно в среднем потратить для приготовления 40 блинов. «Индекс блинов» рассчитали аналитики «Центра стратегических разработок».

Для расчетов авторы исследования взяли набор продуктов, который нужен для приготовления 40 блинов на семью из четырех человек. Набор продуктов: мука пшеничная 280 г, молоко 500 мл, яйцо 4 шт., сахар-песок 70 г, соль 5 г, масло растительное 40 мл, вода 500 мл (кипяток).

Выяснилось, что красноярской семье для приготовления блинов нужно потратить 116 рублей 99 копеек. В прошлом году общая стоимость масленичного набора была ниже — 116 рублей 61 копейка.

В этом году средняя по России цена продуктов для приготовления масленичного блюда составляет 119 рублей 38 копеек, в СФО — 117 рублей 23 копейки.

Самый дорогой набор продуктов в Сибири — в Республике Тыва. Там для приготовления 40 блинов нужно потратить 137 рублей 34 копейки.

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  • Шеф-повара Bellini и «Калины Малины» специально для «ПМ» поделились своими фирменными рецептами блинов.
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Красноярский край#Семья#Цены#Продукты#Масленица#Блины
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