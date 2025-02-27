Ефимов: В столице по программе реновации в 2024 году построили 74 новых МКД

В 2024 году в рамках программы реновации в столице было построено более 1,3 миллиона квадратных метров жилья. Новые объекты появились в 11 административных округах Москвы. Особенно активно строительство велось на востоке, где появилось двадцать новых домов. В северной части города возведено пятнадцать новостроек, на северо-востоке и юго-востоке — по девять современных жилкомплексов.