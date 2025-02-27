Ефимов: В столице по программе реновации в 2024 году построили 74 новых МКД

Posted 27 февраля, 12:14
Published 27 февраля, 12:14
Modified 27 февраля, 12:14
Updated 27 февраля, 12:14
В 2024 году в рамках программы реновации в столице было построено более 1,3 миллиона квадратных метров жилья. Новые объекты появились в 11 административных округах Москвы. Особенно активно строительство велось на востоке, где появилось двадцать новых домов. В северной части города возведено пятнадцать новостроек, на северо-востоке и юго-востоке — по девять современных жилкомплексов.
Как сообщает официальный портал mos.ru, строительство новых МКД ведется либо на специально отведенных площадках, либо на предварительно подготовленных территориях.
В рамках реновации современные МКД были построены в 44 различных районах столицы. По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, лидером по количеству новостроек стал Головинский район, где появилось 6 новых домов на 835 квартир. Все квартиры сдаются с качественным улучшенным ремонтом. В районе Перово введено в эксплуатацию 5 новых объектов на 1084 квартиры, а Люблино пополнилось четырьмя МКД на 1091 квартиру.
Территория вокруг новостроек была полностью благоустроена. Для создания комфортной среды для жителей оборудованы современные детские площадки, организованы спортивные зоны и места для отдыха. Дополнительно территории оснащены системами видеонаблюдения и наружного освещения.
Контроль строительства жилкомплексов в Москве осуществляет Мосгосстройнадзор. С начала строительных работ специалисты провели более 600 выездных проверок, уделяя особое внимание соответствию выполняемых работ проектной документации. В проверках принимали участие представители центра экспертиз, которые проводили детальное обследование строительных конструкций и анализ используемых стройматериалов.
Мэр Москвы Сергей Собянин недавно представил более подробный отчет о реализации программы реновации за 2024 год, с которым можно ознакомиться на сайте mos.ru.
Программа реновации, стартовавшая в августе 2017 года, направлена на улучшение жилищных условий более миллиона москвичей, проживающих в 5176 старых домах. Мэр города поставил задачу нарастить темпы реализации программы в два раза.