Где покупать молоко, хлеб и полуфабрикаты? Советы от эксперта по продуктам

Posted 27 февраля, 12:55
Published 27 февраля, 12:55
Modified 27 февраля, 12:57
Updated 27 февраля, 12:57
Советами от Ксении поделился автор телеграм-канала «В эти 15 минут модно» Илья Сураев.
«Она объехала и изучила ключевые предприятия края и страны, видела лично как и из чего производят то, чем мы наполняем холодильники», — говорит о Ксении блогер.
Среди производителей молочных продуктов Чиж выделила марку «Семенишна» и «Сибиржинка».
«Минусинское масло от „Сибиржинки“ изготавливается по традиционной бережной технологии и имеет тонкий орехово-сливочный вкус. Таких в стране всего три: наше, Вологодское и из Иркутской области».
Среди самых технологичных производств она назвала производство курицы «Енисейский бройлер». Среди полуфабрикатов она еще выделила производителя Bellini Kitchen.
Из производителей хлеба она посоветовала «Ярхлеб», «Хлебник» и «Хлебный двор».
В пятерку любимых магазинов у Ксении вошли «Командор», «Солгон», «Золотая Осень», «За Три моря» и «Краскон».