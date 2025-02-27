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Posted 27 февраля, 12:55

Published 27 февраля, 12:55

Modified 27 февраля, 12:57

Updated 27 февраля, 12:57

Где покупать молоко, хлеб и полуфабрикаты? Советы от эксперта по продуктам

Где покупать молоко, хлеб и полуфабрикаты? Советы от эксперта по продуктам

27 февраля 2025, 12:55
Фото: 1MI.
Замдиректора «Ярхлеб» и эксперт по региональным продуктам Ксения Чиж поделилась местами, где покупает молоко, хлеб и полуфабрикаты.

Советами от Ксении поделился автор телеграм-канала «В эти 15 минут модно» Илья Сураев.

«Она объехала и изучила ключевые предприятия края и страны, видела лично как и из чего производят то, чем мы наполняем холодильники», — говорит о Ксении блогер.

Среди производителей молочных продуктов Чиж выделила марку «Семенишна» и «Сибиржинка».

«Минусинское масло от „Сибиржинки“ изготавливается по традиционной бережной технологии и имеет тонкий орехово-сливочный вкус. Таких в стране всего три: наше, Вологодское и из Иркутской области».

Среди самых технологичных производств она назвала производство курицы «Енисейский бройлер». Среди полуфабрикатов она еще выделила производителя Bellini Kitchen.

Из производителей хлеба она посоветовала «Ярхлеб», «Хлебник» и «Хлебный двор».

В пятерку любимых магазинов у Ксении вошли «Командор», «Солгон», «Золотая Осень», «За Три моря» и «Краскон».

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