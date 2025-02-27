Где в Красноярске вкусное хачапури? Изучили мнения жителей и фудблогеров

Posted 27 февраля, 11:25
Published 27 февраля, 11:25
Modified 27 февраля, 11:27
Updated 27 февраля, 11:27
Мы ориентировались на итоговую оценку в 2ГИС и количество отзывов: не брали заведения, у которых меньше 20 оценок и 10 отзывов. Кроме того, у заведения должны быть свежие отзывы, оставленные за последние месяцы в которых отмечали именно хачапури, а не заведение в целом.
Так получилось, что у всех заведений в этот раз оказался одинаковый рейтинг — место выше в топе занимало то, у которого больше оценок.
Открывает рейтинг ресторан «Бабо Маро» с 338 оценками. Красноярцы в положительных отзывах пишут, что тут «уютная атмосфера», вежливые официанты и вкусная еда.
«Все было супер, чутка долго ждали, но всё понравилось. Начали с салата Цезарь, потом хачапури и закончили хинкали».
«Очень вкусные хинкали и хачапури, приемлемые цены. Приятное место, всем советую!».
«Блюда просто восхитительные: хачапури с тянущимся сыром, шашлык, и конечно, хинкали — настоящая находка! Обслуживание быстрое и вежливое».
На заведение есть и негативные отзывы. Людям не нравится то, что в заведении «долгая подача блюд» и вкус шашлыка.
Следующий в топе ресторан «Ягоридзе» в центре города — ему оставили 355 оценок. В основном хвалят вежливый персонал, вкусную еду и приемлемые цены.
«Уютное место, вкусная еда, доброжелательный персонал, для домоседов — доставка. Шашлыки, шаурма, хачапури лучшие в городе! Часто ходим, довольны».
«Хачапури на мангале — самые аппетитные, вкусные и желанные».
«Лучшая шава и хачапури в городе».
В негативных отзывах некоторые ругаются на долгое ожидание и ошибки при заказе онлайн.
На третьем месте кафе «Сванети» с 396 оценками. В отзывах довольно часто отмечают хачапури, но и другие блюда тоже хвалят. Еще посетители отмечают атмосферу и персонал.
«Хорошее кафе, уже несколько лет захожу: всегда вкусно, особенно имеретинский хачапури, и еще есть несколько любимых блюд».
«Отличное место с вкусной едой! Взяла борщ, хачапури и чай: сытно, приятно, хорошая атмосфера».
«Обожаю хачапури по-имеретински и кубдари, берём постоянно. Очень вкусно, приветливый персонал! Рекомендую».
Среди минусов, которые отмечали в отзывах, — отсутствие наличии для сдачи и отношение некоторых официантов.
Второе место занимает ресторан «Хмели Сумели» с 732 оценками. Посетители остались довольны вкусом хачапури и хинкали тут, а еще им нравится атмосфера и интерьер в заведении.
«Заказали хачапури по-аджарски и ассорти хинкалей. Приготовили и подали довольно быстро. Хачапури был просто огонь. Сама атмосфера заведения располагает на посидеть подольше».
«Все понравилось, особенно хачапури. Рекомендую».
«Самый вкусный хачапури по-аджарски в моей жизни и городе. Всё дело в тесте».
Однако некоторые посетители писали, что в заведении
На первое место в топе попал ресторан «Папа Михо» — ему поставили 892 оценки. Красноярца, судя по отзывам, нравится тут
«Заказывал хачапури по-аджарски — тесто воздушное, сыр тянется, а яйцо идеально дополняет вкус».
«Шикарное место. Вкусно, недорого. Заказывала гималаи по-грузинским и хачапури, и это божественно».
«Хачапури однозначно советую! Хочется отметить доброжелательность персонала. Место рекомендую, если хочется действительно сытно покушать и не сильно потратить бюджет».
В негативных отзывах пишут о «не свежих продуктах» и долгом ожидании.
Информация из отзывов в интернете требует проверки, негативная — в первую очередь со стороны контролирующих органов. Не все в отзывах может быть правдой. Некоторые заведения могут предлагать бонусы за положительные отзывы. Кроме того, вкусы людей субъективны.
Мы решили посмотреть, какие заведения с хачапури обозревали красноярские фудблогеры и на какие они оставили положительные отзывы.
Автор телеграм-канала «Вкусно ем и вам советую» Аня Медведева в своих обзорах оставляла отзывы на два хачапури. Первое — хачапури по-аджарски из «Дзеими».
«Огромный, точно не на одного, много сыыыра и масла. Отламываешь бортик, макаешь в горячий сыр и желток, и счастье. На мой вкус бы чуть менее соленый сыр, но это субъективное восприятие».
Еще фудблогеру понравился хачапури аджарский из ресторана «Джорджи»:
«Свежеиспечённый, очень много сыра, очень сытный, что ещё сказать? Если любите, то надо брать».
Фудблогер и автор телеграм-канала «В своей тарелке» Мария Русскова отмечала хачапури с тамбовским окороком из «Дзе».
Гастроблогер и автор телеграм-канала «Завали едальник» Василий Прокушев оставлял отзыв на имеретинский хачапури из «Джорджи»:
«За 10 лет, проведенных за описанием хачапури всех видов, размеров и национальностей, у меня кончились слова. Так что телеграфно: сыра много, тесто типично грузинское, с легким дрожжевым оттенком во вкусе».
Еще Прокушев тестировал хачапури по-мегрельски из ресторана «Вкус Востока»:
«Как можно испортить лепешку с сыром? Только забыть в печи и сжечь до углей. Тут, как вы видите по фото, ничего не забыли. Получилось вкусно, как хачапури по-мегрельски».