Где в Красноярске вкусное хачапури? Изучили мнения жителей и фудблогеров

Как мы выбирали

Мы ориентировались на итоговую оценку в 2ГИС и количество отзывов: не брали заведения, у которых меньше 20 оценок и 10 отзывов. Кроме того, у заведения должны быть свежие отзывы, оставленные за последние месяцы в которых отмечали именно хачапури, а не заведение в целом.

Так получилось, что у всех заведений в этот раз оказался одинаковый рейтинг — место выше в топе занимало то, у которого больше оценок.