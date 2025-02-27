КАМАЗ-54901 отличается большей экономичностью в сравнении с китайскими грузовиками

Posted 27 февраля, 06:17
Published 27 февраля, 06:17
Modified 27 февраля, 07:04
Updated 27 февраля, 07:04
По сравнению с китайскими грузовиками, антисанкционная версия тягача выделяется бережным потреблением топлива.
Следует подчеркнуть, что новейшее поколение К5 проходило тестирование в ходе специального заезда по автотрассе М-11 «Нева», организованного производителем «КАМАЗ» совместно с транспортными компаниями. Об этом пишет inkazan.ru.
В ходе испытания четыре грузовых автомобиля преодолели путь протяжённостью 690 километров между Москвой и Санкт-Петербургом. Помимо обновлённых моделей КАМАЗ-54901 и КАМАЗ-54902 от NATCAR, в тесте участвовали китайские тягачи Shacman и Sitrak. Все транспортные средства были равномерно загружены товарами от Wildberries. Организаторы обеспечили единообразие прочих параметров заезда. Контроль за чистотой эксперимента осуществлял журналист Фёдор Лапшин, редактор издания «Авторевю». Он проехал весь маршрут в кабинах участвующих в заезде грузовиков.
В процессе создания репортажа журналист акцентировал внимание на значимости экономичности и высоких эксплуатационных характеристик грузовой техники. Ранее КАМАЗ и европейские производители регулярно проводили тренинги по экономичному вождению, где основное внимание уделялось расходу топлива.
С момента активного заполнения российского рынка китайскими грузовиками стала заметна нехватка водителей, а экономичность отошла на второй план — главное было обеспечить наличие транспорта для перевозок. Тем не менее ситуация меняется, и КАМАЗ укрепляет свои позиции, отметил Фёдор Лапшин.
Все участники заезда успешно завершили маршрут без технических неисправностей и происшествий. По окончании маршрута организаторы провели замер оставшегося топлива. Важно отметить, что измерение проводилось не по показаниям бортовых компьютеров, а по фактическому объёму дозаправки баков. Наивысшую экономичность в потреблении топлива показала флагманская модель на новой компонентной базе КАМАЗ-54901, подтвердившая свою устойчивость к санкциям. Средний расход топлива у этого тягача составил 25,2 литра на 100 километров. Второе место занял Shacman — 25,4 л/100 км; третье — КАМАЗ-54902 — 26,1 л/100 км; четвёртое — Sitrak — 28,9 л/100 км.
Грузовик КАМАЗ-54901 создан с применением современных высокотехнологичных конструктивных решений. Эта высокоэффективная техника задает новые стандарты экономичности, комфорта и надёжности. За короткий срок грузовик сумел завоевать доверие транспортных компаний и стать востребованным на российском рынке.