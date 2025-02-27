КАМАЗ-54901 отличается большей экономичностью в сравнении с китайскими грузовиками

В ходе испытания четыре грузовых автомобиля преодолели путь протяжённостью 690 километров между Москвой и Санкт-Петербургом. Помимо обновлённых моделей КАМАЗ-54901 и КАМАЗ-54902 от NATCAR, в тесте участвовали китайские тягачи Shacman и Sitrak. Все транспортные средства были равномерно загружены товарами от Wildberries. Организаторы обеспечили единообразие прочих параметров заезда. Контроль за чистотой эксперимента осуществлял журналист Фёдор Лапшин, редактор издания «Авторевю». Он проехал весь маршрут в кабинах участвующих в заезде грузовиков.