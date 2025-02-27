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Posted 27 февраля, 10:54

Published 27 февраля, 10:54

Modified 27 февраля, 10:56

Updated 27 февраля, 10:56

Количество заключенных в Красноярском крае сократилось на треть за три года

Количество заключенных в Красноярском крае сократилось на треть за три года

27 февраля 2025, 10:54
Фото: 1MI.
Численность заключенных в пенитенциарных учреждениях ГУФСИН Красноярского края сократилась на 35% за три года — с конца 2021-го их количество уменьшилось почти на шесть тысяч.

Данные о количестве заключенных раскрыл руководитель ГУФСИН Красноярского края Антон Ефаркин во время доклада в заксобрании Красноярского края. По состоянию на конец 2024 года, в колониях региона содержались 10 750 человек.

Ранее уполномоченный по правам человека в крае Марк Денисов сообщал, что списочная численность заключенных на конец 2023-го составила 12 530 человек, тогда как в 2022-м их было 15 182, а в 2021-м — 16 501 заключенный.

Ефаркин сообщил, что в 2024 году ликвидировали три учреждения, так как некомплект заключенных составлял более 40%.

«На сегодняшний день емкость учреждений позволяет увеличить в два раза количество контингента при необходимости. Мы не забываем, что на сегодняшний день у нас есть уголовно исполнительная инспекция, которая контролирует осужденных, не связанных с местами лишения свободы. В данной категории прошло почти 25 тысяч человек. Просто категория некоторых преступлений изменилась, мы не видим на улице бандитизма, например», — рассказал Ефаркин.

Глава ГУФСИН отметил, что объекты должны снести, однако это дорого. Управление готово передать их в собственность края.

Денисов заявлял, что ликвидация учреждений связана с отправкой заключенных на СВО. Омбудсмен отметил, что эти учреждения являются «фактически градообразующими предприятиями», поэтому после их закрытия могут возникнуть ряд проблем. Кроме этого, он опасается, что необходимость в этих учреждениях появится в течение 5 лет.

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#Владислав Савончик#ГУФСИН#Колонии#Красноярский край#СВО#Преступления#Марк Денисов#Заключенные
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