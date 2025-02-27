Количество заключенных в Красноярском крае сократилось на треть за три года

Денисов заявлял, что ликвидация учреждений связана с отправкой заключенных на СВО. Омбудсмен отметил, что эти учреждения являются «фактически градообразующими предприятиями», поэтому после их закрытия могут возникнуть ряд проблем. Кроме этого, он опасается, что необходимость в этих учреждениях появится в течение 5 лет.