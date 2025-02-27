«Краском» достал 120 «кубов» мусора из канализации. Что нельзя выкидывать в унитаз?

Posted 27 февраля, 09:24
Published 27 февраля, 09:24
Modified 27 февраля, 09:26
Updated 27 февраля, 09:26
До 60 заявок на чистку сетей водоотведения в среднем за сутки поступает от горожан и жилищных организаций в диспетчерскую.
Уличную канализацию чистят вручную и водой под высоким давлением. В январе–феврале с применением дорожных коммунальных машин, оборудованных насадками гидродинамической промывки, очистили 36 километров коллекторов.
«Благодаря регулярной профилактической очистке трубопроводов нам удалось остановить в прошлом году рост технологических нарушений на сетях водоотведения. Однако неправильное использование красноярцами внутридомовой канализации привело к увеличению выходов из строя оборудования насосных станций, перекачивающих сточную воду. Для повышения жилищно-коммунальной культуры населения совместно с управляющими компаниями усилили разъяснительную работу среди жителей о правилах эксплуатации санузла», — рассказал генеральный директор «КрасКом» Олег Гончеров.
Специально для этой информационной работы «КрасКом» подготовил листовки-инструкции о приводящих к засору канализации запрещенных материалах. Сейчас управляющие компании размещают памятки на первых этажах в подъездах многоквартирных домов.
Напоминаем, что в унитаз, раковину и ванну запрещено бросать: