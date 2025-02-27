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Posted 27 февраля, 09:24

Published 27 февраля, 09:24

Modified 27 февраля, 09:26

Updated 27 февраля, 09:26

«Краском» достал 120 «кубов» мусора из канализации. Что нельзя выкидывать в унитаз?

«Краском» достал 120 «кубов» мусора из канализации. Что нельзя выкидывать в унитаз?

27 февраля 2025, 09:24
Фото: КрасКом.
С начала года «Краском» устранил около 3,5 тысячи мусорных подпоров, а из труб канализации достал более 120 кубометров бытового мусора, который жители смыли в унитаз вместо того, чтобы утилизировать через мусорные контейнеры.

До 60 заявок на чистку сетей водоотведения в среднем за сутки поступает от горожан и жилищных организаций в диспетчерскую.

Уличную канализацию чистят вручную и водой под высоким давлением. В январе–феврале с применением дорожных коммунальных машин, оборудованных насадками гидродинамической промывки, очистили 36 километров коллекторов.

«Благодаря регулярной профилактической очистке трубопроводов нам удалось остановить в прошлом году рост технологических нарушений на сетях водоотведения. Однако неправильное использование красноярцами внутридомовой канализации привело к увеличению выходов из строя оборудования насосных станций, перекачивающих сточную воду. Для повышения жилищно-коммунальной культуры населения совместно с управляющими компаниями усилили разъяснительную работу среди жителей о правилах эксплуатации санузла», — рассказал генеральный директор «КрасКом» Олег Гончеров.

Специально для этой информационной работы «КрасКом» подготовил листовки-инструкции о приводящих к засору канализации запрещенных материалах. Сейчас управляющие компании размещают памятки на первых этажах в подъездах многоквартирных домов.

Напоминаем, что в унитаз, раковину и ванну запрещено бросать:

  • влажные салфетки и влажную туалетную бумагу;
  • ватные палочки;
  • средства гигиены и контрацепции;
  • подгузники;
  • тряпки и одноразовые полотенца;
  • наполнитель туалетов домашних животных;
  • строительный и бытовой мусор;
  • жир и остатки пищи;
  • окурки и другие нерастворимые в воде предметы.
#Владислав Савончик
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