«Краском» достал 120 «кубов» мусора из канализации. Что нельзя выкидывать в унитаз?

С начала года «Краском» устранил около 3,5 тысячи мусорных подпоров, а из труб канализации достал более 120 кубометров бытового мусора, который жители смыли в унитаз вместо того, чтобы утилизировать через мусорные контейнеры.

До 60 заявок на чистку сетей водоотведения в среднем за сутки поступает от горожан и жилищных организаций в диспетчерскую. Уличную канализацию чистят вручную и водой под высоким давлением. В январе–феврале с применением дорожных коммунальных машин, оборудованных насадками гидродинамической промывки, очистили 36 километров коллекторов. «Благодаря регулярной профилактической очистке трубопроводов нам удалось остановить в прошлом году рост технологических нарушений на сетях водоотведения. Однако неправильное использование красноярцами внутридомовой канализации привело к увеличению выходов из строя оборудования насосных станций, перекачивающих сточную воду. Для повышения жилищно-коммунальной культуры населения совместно с управляющими компаниями усилили разъяснительную работу среди жителей о правилах эксплуатации санузла», — рассказал генеральный директор «КрасКом» Олег Гончеров. Специально для этой информационной работы «КрасКом» подготовил листовки-инструкции о приводящих к засору канализации запрещенных материалах. Сейчас управляющие компании размещают памятки на первых этажах в подъездах многоквартирных домов. Напоминаем, что в унитаз, раковину и ванну запрещено бросать: влажные салфетки и влажную туалетную бумагу;

ватные палочки;

средства гигиены и контрацепции;

подгузники;

тряпки и одноразовые полотенца;

наполнитель туалетов домашних животных;

строительный и бытовой мусор;

жир и остатки пищи;

окурки и другие нерастворимые в воде предметы.