Красноярский театр оперы и балета оставили без реконструкции. Там проведут капремонт

Posted 27 февраля, 02:46
Published 27 февраля, 02:46
Modified 27 февраля, 02:47
Updated 27 февраля, 02:47
Заказчиком работ выступает театр оперы и балета. Начальная стоимость контракта — 94,7 млн рублей. Средства выделят из краевого бюджета.
Будущий победитель торгов должен выполнить инженерные изыскания и разработать проект капитального ремонта учреждения.
Как указано в документах, внутри здание планируют полностью обновить, усилить стены и другие конструкции, установить современное оборудование для сцены, заменить кресла, предусмотреть два занавеса — праздничный и повседневный. Здание театра планируют оборудовать архитектурной подсветкой.
Проект капремонта необходимо выполнить до первого ноября этого года. Изначально в театре планировали провести реконструкцию, однако от планов отказались.
«Проспект Мира» обратился в министерство культуры края. Там пообещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.
В 2022 году краевые власти заявили, что театру оперы и балета требуется реконструкция. Министр культуры края Аркадий Зинов говорил, что за много лет в здании накопился ряд проблем. Реконструкция позволила бы увеличить площадь театра с 13 до 20 тысяч «квадратов».
После этого власти провели конкурс и выбрали лучшую концепцию реконструкции театра. Победило московское бюро «Ваухаус». Оно разрабатывало проекты в разных городах страны, например, городскую ферму на ВДНХ, московский парк Горького, парк «Черное озеро» в Казани.
Планировалась, что реконструкцию театра оперы и балета проведут в период с 2026 по 2028 год.