prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 февраля, 02:46

Published 27 февраля, 02:46

Modified 27 февраля, 02:47

Updated 27 февраля, 02:47

Красноярскому театру оперы и балета проведут капремонт вместо реконструкции

Красноярский театр оперы и балета оставили без реконструкции. Там проведут капремонт

27 февраля 2025, 02:46
Фото: prmira.ru.

Красноярскому театру оперы и балета проведут капремонт вместо реконструкции

В Красноярске ищут подрядчика для создания проекта капремонта театра оперы и балета. Информация появилась на портале госзакупок.

Заказчиком работ выступает театр оперы и балета. Начальная стоимость контракта — 94,7 млн рублей. Средства выделят из краевого бюджета.

Будущий победитель торгов должен выполнить инженерные изыскания и разработать проект капитального ремонта учреждения.

Как указано в документах, внутри здание планируют полностью обновить, усилить стены и другие конструкции, установить современное оборудование для сцены, заменить кресла, предусмотреть два занавеса — праздничный и повседневный. Здание театра планируют оборудовать архитектурной подсветкой.

Проект капремонта необходимо выполнить до первого ноября этого года. Изначально в театре планировали провести реконструкцию, однако от планов отказались.

«Проспект Мира» обратился в министерство культуры края. Там пообещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.

В 2022 году краевые власти заявили, что театру оперы и балета требуется реконструкция. Министр культуры края Аркадий Зинов говорил, что за много лет в здании накопился ряд проблем. Реконструкция позволила бы увеличить площадь театра с 13 до 20 тысяч «квадратов».

После этого власти провели конкурс и выбрали лучшую концепцию реконструкции театра. Победило московское бюро «Ваухаус». Оно разрабатывало проекты в разных городах страны, например, городскую ферму на ВДНХ, московский парк Горького, парк «Черное озеро» в Казани.

Планировалась, что реконструкцию театра оперы и балета проведут в период с 2026 по 2028 год.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Госзакупки#Реконструкция#Капремонт#Театр оперы и балета
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика