Красноярский театр оперы и балета оставили без реконструкции. Там проведут капремонт

В 2022 году краевые власти заявили, что театру оперы и балета требуется реконструкция. Министр культуры края Аркадий Зинов говорил, что за много лет в здании накопился ряд проблем. Реконструкция позволила бы увеличить площадь театра с 13 до 20 тысяч «квадратов».