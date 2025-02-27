КрасЖД направила 6 млрд рублей на социалку и подняла зарплату сотрудниками на 14,8%

Posted 27 февраля, 10:21
Published 27 февраля, 10:21
Modified 27 февраля, 10:23
Updated 27 февраля, 10:23
Итоги выполнения коллективных договоров предприятий, филиалов, дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД» в границах Красноярской железной дороги подвели в Красноярске на форуме социальной ответственности и партнерства.
В форуме приняли участие начальник Красноярской магистрали Алексей Туманин, руководитель департамента социального партнерства, труда и заработной платы «Роспрофжел» Александр Лощагин, председатель «Дорпрофжела» Сергей Штронда и сотрудники магистрали.
Алексей Туманин отметил, что в минувшем году среднемесячная заработная плата сотрудников, занятых в перевозочном процессе, возросла в сравнении с 2023 годом на 14,8% — она индексировалась дважды (в феврале и октябре 2024 года).
Пятьдесят железнодорожников улучшили свои жилищные условия с корпоративной поддержкой на общую сумму 231 млн рублей. Также безвозмездные субсидии в связи с рождением детей были выплачены 44 сотрудникам.
Особое внимание уделялось улучшению социально-бытовых условий и охране труда железнодорожников — расходы на реализацию этих программ в 2024 году составили на КрасЖД 1,8 млрд рублей. Свыше 22 тыс. сотрудников прошли дополнительное обучение и повысили свою квалификацию.
Напомним, по итогам 2024 года со станций Красноярской магистрали отправлено 80,3 млн тонн различных грузов, что соответствует уровню 2023 года. Услугами КрасЖД пользуются около 1000 региональных предприятий крупного, малого и среднего бизнеса.