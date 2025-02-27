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Posted 27 февраля, 07:53

Published 27 февраля, 07:53

Modified 27 февраля, 07:55

Updated 27 февраля, 07:55

Куда в Сибири поехать отмечать 8 Марта? Подборка уютных мест

Куда в Сибири поехать отмечать 8 Марта? Подборка уютных мест

27 февраля 2025, 07:53
Фото: Авито Путешествия.
Специалисты сервиса бронирования жилья «Авито Путешествия» составили для нас подборку мест для празднования 8 Марта — для тех, кто хочет отправиться в небольшое путешествие.

В подборку вошли усадьба в Алтайском крае, оригинальные дома в Иркутской и Новосибирской областях, шале в Кемеровской области и дом в Хакасии.

Усадьба с видом на горы в Алтайском крае — от 66 000 рублей в сутки

Двухэтажная усадьба с видом на горы находится в особой зоне туристско-рекреационного типа Бирюзовая Катунь. Она подходит для размещения 12-15 человек.

Фото: Авито Путешествия

На первом этаже расположены две спальные комнаты, кухня, детская игровая комната, гардероб и санузел. На втором этаже — три спальни, холл и санузел. На территории есть беседка с видом на реку Катунь и зона отдыха.

Дом с подогреваемым бассейном в Иркутской области — от 30 000 рублей в сутки

Дом с баней расположен в поселке Бурдугуз. На первом этаже располагается баня с комнатой отдыха и отдельной кухонной зоной, кедровая купель. На втором этаже — три спальные комнаты и санузел.

Фото: Авито Путешествия

Дом подходит для компании до 10 человек. На территории есть парковка на шесть автомобилей, детская площадка, теплая беседка с зоной барбекю, подогреваемый бассейн с подсветкой.

Дом в вековом сосновом лесу в Новосибирской области — от 14 900 рублей в сутки

Дом с панорамными окнами и баней находится в коттеджном поселке «Лаки Парк» в сосновом лесу. Внутри есть спальные комнаты, кухня и гостиная с витражным остеклением.

Фото: Авито Путешествия

Гостям предоставляются халаты, полотенца и косметические принадлежности. На территории располагается баня, парковочное место, мангальная и костровая зона. В самом коттеджном поселке есть ресторан, озеро с пляжем, спортивные площадки, магазин и мини-зоопарк, где можно покормить животных.

Шале с сауной в Кемеровской области — от 40 000 рублей в сутки

Шале с видом на гору Шахтерка расположено в Шерегеше. Объект с четырьмя спальнями рассчитан на 8 человек — в нем есть гостиная с панорамными окнами и выходом на террасу.

Фото: Авито Путешествия

Шале оснащено бытовой техникой, инфракрасной сауной, сушилкой для горнолыжной обуви, массажным креслом, игровой приставкой и Wi-Fi.

Дом с купелью в Хакасии — от 24 000 рублей в сутки

Дом находится в парк-отеле «Канжуль» в горной Хакасии. На первом этаже расположена гостиная с обеденной зоной, кухня и санузел с душевой кабиной, на втором этаже — две спальни и санузел.

Фото: Авито Путешествия

На территории расположены кафе, бани, купели, детская площадка, беседка с костровой зоной. Гостям предоставляются бесплатные велосипеды, настольные игры и экскурсии.

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