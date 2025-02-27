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Posted 27 февраля, 09:15

Published 27 февраля, 09:15

Modified 27 февраля, 09:17

Updated 27 февраля, 09:17

Мать, рубившая дочек из-за «измен» мужа, «дала согласие на СВО». Что это значит?

Мать, рубившая дочек из-за «измен» мужа, «дала согласие на СВО». Что это значит?

27 февраля 2025, 09:15
Фото: Прокуратура Красноярского края.
Жительница Курагинского района, которая зарубила топором младшую дочь и пыталась убить старшую, в последнем слове на суде сказала, что «дала согласие на СВО». Спросили СК и прокуратуру, что это значит.

По версии следствия, 25 июня 34-летняя женщина была пьяна и заподозрила мужа в измене, из мести она решила причинить травмы детям. Она ударила 3-летнюю дочь топором в голову и шею. После чего схватила нож и один раз ударила им 8-летнюю дочь в шею. 6-летнюю дочь мать трогать не стала. Муж в это время находился на работе.

На допросе обвиняемая рассказала, что после случившегося пошла пить пиво и ждать супруга, чтобы показать ему, что случилось. Еще она позвонила подруге и сообщила о случившемся, та вызвала полицию. Позднее допросили и супруга. В СК рассказали «ПМ», что он отрицает факт измены.

Против матери возбудили и расследовали уголовное дело за убийство малолетнего (пункт «в» часть 2 статья 105 УК РФ) и покушение на убийство (часть 3 статья 30 и часть 2 статья 105 УК РФ).

На заседании 27 февраля обвиняемая выступила с последним словом. Она сказала, что «раскаивается» и примет «любое решение» судьи. Еще в речи женщина сказала, что «дав согласие на СВО», понимает, что «не искупит вину».

Видео: Прокуратура Красноярского края.

В прокуратуре «Проспекту Мира» не пояснили, что значила эта фраза. Там сообщили, что «с соответствующим заявлением она не обращалась». Но уйти на СВО женщина «не сможет по закону» — из-за тяжести статьи, по которой её обвиняют.

В СК «ПМ» подтвердили, что заявление подсудимая не подавала, и также сообщили, что женщина сможет отправиться в зону СВО из-за отсутствия воинской специальности.

  • Прокурор края Роман Тютюник попросил суд признать женщину виновной и назначить 24 года исправительной колонии общего режима.
  • Ранее в суде женщина признала вину и пояснила, что совершила преступления из-за семейного конфликта и «напряженных» отношений с мужем. Однако она говорила, что ничего из произошедшего почти не помнит.
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