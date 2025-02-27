Мать, рубившая дочек из-за «измен» мужа, «дала согласие на СВО». Что это значит?

Posted 27 февраля, 09:15
Published 27 февраля, 09:15
Modified 27 февраля, 09:17
Updated 27 февраля, 09:17
По версии следствия, 25 июня 34-летняя женщина была пьяна и заподозрила мужа в измене, из мести она решила причинить травмы детям. Она ударила 3-летнюю дочь топором в голову и шею. После чего схватила нож и один раз ударила им 8-летнюю дочь в шею. 6-летнюю дочь мать трогать не стала. Муж в это время находился на работе.
На допросе обвиняемая рассказала, что после случившегося пошла пить пиво и ждать супруга, чтобы показать ему, что случилось. Еще она позвонила подруге и сообщила о случившемся, та вызвала полицию. Позднее допросили и супруга. В СК рассказали «ПМ», что он отрицает факт измены.
Против матери возбудили и расследовали уголовное дело за убийство малолетнего (пункт «в» часть 2 статья 105 УК РФ) и покушение на убийство (часть 3 статья 30 и часть 2 статья 105 УК РФ).
На заседании 27 февраля обвиняемая выступила с последним словом. Она сказала, что «раскаивается» и примет «любое решение» судьи. Еще в речи женщина сказала, что «дав согласие на СВО», понимает, что «не искупит вину».
В прокуратуре «Проспекту Мира» не пояснили, что значила эта фраза. Там сообщили, что «с соответствующим заявлением она не обращалась». Но уйти на СВО женщина «не сможет по закону» — из-за тяжести статьи, по которой её обвиняют.
В СК «ПМ» подтвердили, что заявление подсудимая не подавала, и также сообщили, что женщина сможет отправиться в зону СВО из-за отсутствия воинской специальности.