Матери, рубившей и резавшей дочек из-за «измен» мужа, запросили 24 года колонии

Posted 27 февраля, 08:23
Published 27 февраля, 08:23
Modified 27 февраля, 08:25
Updated 27 февраля, 08:25
По версии следствия, 25 июня 34-летняя женщина была пьяна и заподозрила мужа в измене, из мести она решила причинить травмы детям. Она ударила 3-летнюю дочь топором в голову и шею. После чего схватила нож и один раз ударила им 8-летнюю дочь в шею. 6-летнюю дочь мать трогать не стала. Муж в это время находился на работе.
На допросе обвиняемая рассказала, что после случившегося пошла пить пиво и ждать супруга, чтобы показать ему, что случилось. Еще она позвонила подруге и сообщила о случившемся, та вызвала полицию. Позднее допросили и супруга. В СК рассказали «ПМ», что он отрицает факт измены.
Против матери возбудили и расследовали уголовное дело за убийство малолетнего (пункт «в» часть 2 статья 105 УК РФ) и покушение на убийство (часть 3 статья 30 и часть 2 статья 105 УК РФ).
На заседании 27 февраля прошли прения стороны защиты и обвинения. Прокурор края Роман Тютюник заявил, что позиция подсудимой «о том, что виноват муж», «вызывает только недоумение».
«Доводы же подсудимой о том, что она не отдавала отчёт своим действиям, опровергаются выводами судебно-психиатрической экспертизы. Как в момент инкриминируемых деяний, так и в настоящее время, у неё не выявлено признаков какого-либо временного психического расстройства, которое лишало бы её способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих деяний».
С учётом отягчающих обстоятельств прокурор попросил суд признать женщину виновной и назначить 24 года исправительной колонии общего режима.
Еще на заседании выступила сама обвиняемая с последним словом:
«Самое страшное для матери — потерять ребенка и осознавать, что это сделано ее рукой. Мне не искупить вину, я приму любое решение».
Ранее в суде женщина признала вину и пояснила, что совершила преступления из-за семейного конфликта и «напряженных» отношений с мужем. Однако она говорила, что ничего из произошедшего почти не помнит.
Следующее судебное заседание назначено на 5 марта.