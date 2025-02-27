«Переехать или уволиться»: в сети обсуждают «последнюю стадию» релокации «Русгидро»

Posted 27 февраля, 04:10
Published 27 февраля, 04:10
Modified 27 февраля, 06:03
Updated 27 февраля, 06:03
Пост об этом опубликовали в телеграм-канале «Бал дебютанток».
«Говорят, что в Русгидро, которая переезжает из Москвы в Красноярск, уже прямо последняя стадия готовности. Персоналу в Москве выдали уведомления, люди на стадии принять или уволиться. Многие конечно не едут — тем лучше для наших, говорят, из местных энергослужб уже много кто перешел в разные дочки Русгидро с более приятной зэпэ, что особенно радует. В апреле ждут переезда в Красноярск аппарата и самого шефа Виктора Хмарина».
«Проспект Мира» расспросил четырех представителей из разных компаний в сфере энергетики в Красноярске, в том числе из структор, связанных с «Русгидро». Двое затруднились ответить, двое сказали, что знают только ту информацию, которая появляется в СМИ. Также один собеседник отметил, что к лету компания должна переехать — ранее появилась информация, что «Русгидро» планирует освободить свой офис в Москве к середине 2025 года и переехать в Красноярск.
«ПМ» обратился за комментарием в пресс-службу «Русгидро».
В 2022 году компания «Русгидро» сообщила о переезде главного офиса из Москвы в Красноярск, где юридически она и зарегистрирована. Компания собирается релоцировать около 1500 сотрудников. Владимир Путин заявлял, что «выталкивал» корпорацию из Москвы.