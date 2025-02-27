«Переехать или уволиться»: в сети обсуждают «последнюю стадию» релокации «Русгидро»

«Проспект Мира» расспросил четырех представителей из разных компаний в сфере энергетики в Красноярске, в том числе из структор, связанных с «Русгидро». Двое затруднились ответить, двое сказали, что знают только ту информацию, которая появляется в СМИ. Также один собеседник отметил, что к лету компания должна переехать — ранее появилась информация, что «Русгидро» планирует освободить свой офис в Москве к середине 2025 года и переехать в Красноярск.