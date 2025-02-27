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Posted 27 февраля, 09:23

Published 27 февраля, 09:23

Modified 27 февраля, 09:25

Updated 27 февраля, 09:25

«Покупаешь блины — помогаешь детям»: в Красноярске проходит благотворительная акция

«Покупаешь блины — помогаешь детям»: в Красноярске проходит благотворительная акция

27 февраля 2025, 09:23
Фото: Командор.
В «Командорах» и «Аллеях» проходит традиционная благотворительная акция «Покупаешь блины — помогаешь детям», посвящённую празднованию Масленицы. Ее запускают совместно с фондами «Счастливые дети» и «Дети Байкала».

Акция проходит во всех магазинах «Аллея» и «Командор» в Красноярском крае, Хакасии и Иркутской области.

С 24 февраля по 2 марта часть средств от продаж блинов, приготовленных компанией «Командор», будет направлена на поддержку фондов. В Красноярском крае и Хакасии пожертвования поступят в фонд «Счастливые дети», а в Иркутской области — в фонд «Дети Байкала».

Собранные деньги будут использованы для реализации программ «Детям пора домой!» и «Подари ребёнку семью», направленных на создание и распространение видеоанкет детей из детских домов. Благодаря таким анкетам уже 1466 детей смогли найти родителей.

Фото: Командор

В акции участвуют свежие и замороженные блины собственного производства «Командора» — как с начинками, так и без. Их можно будет приобрести в отделах кулинарии и морозильных камерах магазинов.

«В этом году мы приняли решение расширить географию проведения акции и организовали её также в Иркутской области вместе с фондом „Дети Байкала“. Так мы сможем помочь ещё большему числу детей, нуждающихся в родительской заботе. Мы приглашаем каждого присоединиться к нашей благотворительной акции, попробовать наши аппетитные блинчики и внести вклад в доброе дело», — подчеркнул руководитель коммуникационного центра компании «Командор» Дмитрий Болотов.

Фонды «Счастливые дети» и «Дети Байкала» уже более десяти лет помогают детям из детских домов обрести семьи.

#Владислав Савончик
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