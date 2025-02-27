РУСАЛ запускает производство оксида скандия

Сырьём для производства станет красный шлам — побочный продукт переработки бокситов в глинозём. Инженерно-технологический центр РУСАЛ разработал уникальную методику извлечения оксида скандия из этих отходов, что решает две задачи: утилизацию промышленных остатков и получение дефицитного сырья. Инвестиции в проект составят 500 млн рублей. В перспективе мощность может быть увеличена до 19 тонн в год, что приблизит компанию к лидерству в этом сегменте.