prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 февраля, 10:11

Published 27 февраля, 10:11

Modified 27 февраля, 10:13

Updated 27 февраля, 10:13

РУСАЛ запускает производство оксида скандия

РУСАЛ запускает производство оксида скандия

27 февраля 2025, 10:11
Фото: prmira.ru.
Компания РУСАЛ объявила о создании опытного производства оксида скандия — редкоземельного металла, спрос на который растёт в высокотехнологичных отраслях.

Проект мощностью 1,5 тонны в год будет реализован на Богословском алюминиевом заводе (Свердловская область) к концу 2025 года. Это позволит РУСАЛу войти в число ключевых мировых производителей данного материала, объём глобального рынка которого не превышает 25 тонн в год.

Сырьём для производства станет красный шлам — побочный продукт переработки бокситов в глинозём. Инженерно-технологический центр РУСАЛ разработал уникальную методику извлечения оксида скандия из этих отходов, что решает две задачи: утилизацию промышленных остатков и получение дефицитного сырья. Инвестиции в проект составят 500 млн рублей. В перспективе мощность может быть увеличена до 19 тонн в год, что приблизит компанию к лидерству в этом сегменте.

Скандий, добавляемый в алюминиевые сплавы, повышает их прочность и снижает вес изделий на 20–30%. Это критически важно для авиации, судостроения и 3D-печати медицинских протезов. Например, использование таких сплавов в транспорте уменьшает расход топлива и выбросы CO₂. Дополнительный экологический эффект достигается за счёт технологии РУСАЛ: при получении 1 кг оксида скандия связывается 1,8 тонны углекислого газа.

РУСАЛ — единственная компания в мире, извлекающая скандий из красного шлама. Глобально его добывают как побочный продукт при производстве титана или урана, что менее эффективно. Разработанные РУСАЛом экономнолегированные сплавы содержат в три раза меньше дорогостоящего скандия, сохраняя преимущества. Это открывает новые возможности для массового применения в машиностроении и энергетике, включая создание топливных элементов для водородных генераторов.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика