РУСАЛ запускает производство оксида скандия

Posted 27 февраля, 10:11
Published 27 февраля, 10:11
Modified 27 февраля, 10:13
Updated 27 февраля, 10:13
Проект мощностью 1,5 тонны в год будет реализован на Богословском алюминиевом заводе (Свердловская область) к концу 2025 года. Это позволит РУСАЛу войти в число ключевых мировых производителей данного материала, объём глобального рынка которого не превышает 25 тонн в год.
Сырьём для производства станет красный шлам — побочный продукт переработки бокситов в глинозём. Инженерно-технологический центр РУСАЛ разработал уникальную методику извлечения оксида скандия из этих отходов, что решает две задачи: утилизацию промышленных остатков и получение дефицитного сырья. Инвестиции в проект составят 500 млн рублей. В перспективе мощность может быть увеличена до 19 тонн в год, что приблизит компанию к лидерству в этом сегменте.
Скандий, добавляемый в алюминиевые сплавы, повышает их прочность и снижает вес изделий на 20–30%. Это критически важно для авиации, судостроения и 3D-печати медицинских протезов. Например, использование таких сплавов в транспорте уменьшает расход топлива и выбросы CO₂. Дополнительный экологический эффект достигается за счёт технологии РУСАЛ: при получении 1 кг оксида скандия связывается 1,8 тонны углекислого газа.
РУСАЛ — единственная компания в мире, извлекающая скандий из красного шлама. Глобально его добывают как побочный продукт при производстве титана или урана, что менее эффективно. Разработанные РУСАЛом экономнолегированные сплавы содержат в три раза меньше дорогостоящего скандия, сохраняя преимущества. Это открывает новые возможности для массового применения в машиностроении и энергетике, включая создание топливных элементов для водородных генераторов.