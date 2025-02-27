В двух больницах края могут сократить больше ста человек? Что известно

Posted 27 февраля, 08:05
Published 27 февраля, 08:05
Modified 27 февраля, 09:17
Updated 27 февраля, 09:17
26 февраля издание «Взгляд Инфо» со ссылкой на главврача Минусинской межрайонной больницы Игоря Федина сообщило, что у них сократят 146 сотрудников.
Сообщается, что 64 человека займут другие должности в больнице, 72 человека якобы будут уволены. Под сокращение якобы попадут медработники и немедицинский персонал.
Как пишет издание со ссылкой на главврача, «от нужных работников никто избавляться не собирается», в том числе и от санитарок. Кого именно уволят и почему, не уточняется.
Источник Ngs24.ru также сообщил, что в Минусинской межрайонной больнице готовятся массовые сокращения.
«Проспект Мира» обратился в приемную главврача больницы. Там отказались отвечать на вопросы корреспондента.
«Сейчас главного врача нет на месте, он находится на выезде. Звоните завтра».
После этого в соцсетях больницы появился пост с комментарием Федина о «распространяемых неофициальных данных» по поводу работы учреждения.
В посте написано, что штатное расписание больницы согласуют. В этом документе указывают численность должностей.
«Реструктуризация расписания необходима для эффективного использования штатных единиц медицинских работников и возможной реорганизации внутри сети».
При этом Федин утверждает, что все медицинские сотрудники сохранят свою работу. О дальнейшей судьбе немедицинского персонала ничего не сказано.
«Проспект Мира» обратился в минздрав Красноярского края. Однако оперативно получить комментарий ведомства не удалось.
Еще, на прошлой неделе, сотрудник Балахтинской районной больницы анонимно рассказал ТВК о готовящихся сокращениях. Работник утверждает, что распоряжение поступило от краевого минздрава.
Сообщается, что уволить якобы планируют часть медсестер, санитаров, лаборантов, хозработников и водителей. Всего под сокращение могут попасть около 40 человек.
«Это уже официально на планерках объявляют. Уберут медсестер, которые работают вместе с узкими специалистами, — утверждает сотрудник больницы. — Они могли подписывать что-то, консультировать пациентов. Этого не будет. Санитарок сокращают. Теперь один человек будет должен убирать на 300 кв. м. До этого приблизительно 5 человек этим занимались. Они не понимают, что это медицинское учреждение, что здесь надо обеззараживать, кварцевать и так далее. Лабораторию тоже сокращают. Анализы будут возить в Красноярск. Водителей тоже увольняют. Вроде как будет одна скорая ходить по району. У нас уже возмущаются пенсионеры и другие жители. Все боятся, что вообще никакой помощи не получат».
«Проспект Мира» попросил главврача Балахтинской районной больницы Наталью Казачек прокомментировать информацию о возможных сокращениях.
«Сейчас идет плановое формирование штатного расписания учреждения на 2025 год. Мы его составили и направили на утверждение в министерство здравоохранения Красноярского края.
Мы прорабатываем подходы, которые позволят улучшить организацию нашего учреждения и помощь населению, а также равномерно распределить нагрузку на уже имеющийся медперсонал. На данный момент документ находится на рассмотрении, поэтому комментировать что-либо я не буду».
В разговоре с «ПМ» главный врач отказалась говорить, предполагает ли новое штатное расписание сокращение персонала. Мы запросили информацию в министерстве здравоохранения.
В середине февраля красноярский политолог Алексей Аксютенко заявил, что, по информации «неравнодушных граждан», новому министру здравоохранения края Наталии Говорушкиной якобы направили на утверждение документы, предусматривающие сокращение отделений в больницах края, которые не выполняют план, и медперсонала, а также закрытие фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в деревнях с населением менее 100 человек.
Минздрав края сначала не комментировал суть сообщений, но называл «данные непроверенными» и предлагал обращаться за комментариями в сами больницы. Министр здравоохранения Наталия Говорушкина не давала публичных комментариев или опровержений.
Спустя неделю после обсуждения в СМИ и соцсетях на сайте минздрава опубликовали тексты с информацией по теме. Минздрав сообщил, что в крае появятся 35 новых ФАПов, 15 врачебных амбулаторий, две новые поликлиники и две женские консультации. Заявлялось, что в крае не планируют закрывать роддома и родильные отделения, а также ФАПы, в том числе в малонаселенных северных поселках.
Опубликовали и персональный комментарий Говорушкиной, который она дала на заседании комитета в заксобрании. Министр сказала о «задаче сделать помощь доступнее в том числе в тех территориях, где она нужна».
Депутат ЗС Илья Зайцев уверял, что в больницах Красноярского края не собираются сокращать персонал. Он заявил, что «шум» якобы могли поднять намеренно из-за того, что в сфере «начали наводить порядок».
Краевой минздрав в ответе депутату заксобрания Алексею Бойкову сообщил, что не принимал решений о сокращениях в больницах края. Однако там отметили, что руководители медучреждений имеют право самостоятельно определять численный состав организации.
В министерстве предложили закрыть круглосуточные стационары в больницах из отдаленных и труднодоступных населенных пунктов и перепрофилировать их в дневные отделения. Сокращенных медработников планируют перевести в другие медучреждения, а пациентам предлагают обращаться в районные больницы.
Бойков считает, что нет никаких гарантий, что сотрудникам дадут работу. По подсчетам парламентария, перераспределение может затронуть около 75% работников малокомплектных больниц.