В двух больницах края могут сократить больше ста человек? Что известно

«Это уже официально на планерках объявляют. Уберут медсестер, которые работают вместе с узкими специалистами, — утверждает сотрудник больницы. — Они могли подписывать что-то, консультировать пациентов. Этого не будет. Санитарок сокращают. Теперь один человек будет должен убирать на 300 кв. м. До этого приблизительно 5 человек этим занимались. Они не понимают, что это медицинское учреждение, что здесь надо обеззараживать, кварцевать и так далее. Лабораторию тоже сокращают. Анализы будут возить в Красноярск. Водителей тоже увольняют. Вроде как будет одна скорая ходить по району. У нас уже возмущаются пенсионеры и другие жители. Все боятся, что вообще никакой помощи не получат».