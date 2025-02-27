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Posted 27 февраля, 05:57

Published 27 февраля, 05:57

Modified 27 февраля, 06:00

Updated 27 февраля, 06:00

В феврале в Красноярске подешевели новостройки. Сильно?

В феврале в Красноярске подешевели новостройки. Сильно?

27 февраля 2025, 05:57
Фото: prmira.ru.
В феврале относительно января в Красноярске подешевели новостройки — на 3,6%.

Такими данными с «ПМ» поделились аналитики «Яндекс Недвижиомсти». Медианная стоимость квадратного метра в красноярских новостройках в феврале составила 143 000 рублей — это на 3,6% меньше, чем в январе.

Средняя полная стоимость квартиры на первичном рынке в феврале составила 8,6 миллиона рублей. Средняя площадь лота в Красноярске составляет 58,9 квадратных метра.

«В феврале наметилась стагнация цен на первичном рынке в крупных городах, что обусловлено возвращением в экспозицию объявлений, которые были временно сняты с продажи в январе. На рынок влияет и решение ЦБ сохранить ключевую ставку.
Однако мы не ждем значительного роста спроса на новостройки, а цены в сегменте будут демонстрировать уже привычную динамику в рамках от +1% до –1% в месяц», — объяснил коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белокуров.
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