В феврале в Красноярске подешевели новостройки. Сильно?

Posted 27 февраля, 05:57
Published 27 февраля, 05:57
Modified 27 февраля, 06:00
Updated 27 февраля, 06:00
Такими данными с «ПМ» поделились аналитики «Яндекс Недвижиомсти». Медианная стоимость квадратного метра в красноярских новостройках в феврале составила 143 000 рублей — это на 3,6% меньше, чем в январе.
Средняя полная стоимость квартиры на первичном рынке в феврале составила 8,6 миллиона рублей. Средняя площадь лота в Красноярске составляет 58,9 квадратных метра.
«В феврале наметилась стагнация цен на первичном рынке в крупных городах, что обусловлено возвращением в экспозицию объявлений, которые были временно сняты с продажи в январе. На рынок влияет и решение ЦБ сохранить ключевую ставку.
Однако мы не ждем значительного роста спроса на новостройки, а цены в сегменте будут демонстрировать уже привычную динамику в рамках от +1% до –1% в месяц», — объяснил коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белокуров.