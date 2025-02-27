В крае на одного осужденного тратят 50 тысяч в месяц. Вот усредненный портрет

В ГУФСИН края описали усредненный портрет осужденного и рассказали о тратах

В Красноярском крае в среднем на содержание одного заключенного в месяц тратят порядка 50 тысяч рублей из федерального бюджета. Об этом рассказал руководитель регионального ГУФСИН Антон Ефаркин, отвечая на вопросы депутатов заксобрания.

Вопрос о целесообразности таких трат задала депутат Елена Пензина: «Мне кажется, что система ГУФСИН не исправляет человека. <…>. Я думаю, что домашняя обстановка и близкие люди будут серьезнее влиять на него. Если полгода человек отсидел, насмотрелся, и возвращаться не хочет, и у него есть возможность проявить себя в домашних условиях, то это гораздо лучше сыграет на его перевоспитании». Видео: Заксобрание . Ефаркин в ответ описал уже ранее упомянутый среднестатистический портрет заключенного: неженатый мужчина 30-40 лет, судим более 2-х раз, имеет неполное среднее образование и безработный. Всего, как указал глава краевого ГУФСИН, в крае на конец 2024 года содержалось 10 750 человек. 86% из них осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления. Фото: Заксобрание Красноярского края Однако глава краевого ГУФСИН отметил, что сейчас имеется возможность вывести 3 тысячи осужденных, но их некуда выводить. «Я говорил на всех возможных площадках: „Пожалуйста, предприниматели открывайте исправительные центры“. У нас сейчас таких 11 мест создано. Мы пытались взаимодействовать, чтобы на правом берегу открыли, но некоторые граждане вышли с протестом „зачем нам исправительный центр“. Мы отказались от размещения центра, хотя могли вывести 50-100 человек, на наш взгляд, исправившихся, которые могли работать на переработке отходов. Мы готовы, но нет предложений от предпринимателей, которые могли бы помогли открыть исправительные центры». Ефракин рассказал, что всего на оплачиваемых работах задействованы 92,3% осужденных. Основные виды производства в пенитенциарных учреждениях — металлообработка, швейное и обувное производство, сельское хозяйство, лесозаготовка и деревообработка. Среднемесячная заработная плата в прошлом году выросла на 30% и составила 15 335 рублей. Оборот пенитенциарных учреждений региона в прошлом году превысил 1,7 миллиарда рублей. Читайте также: Беседку в резиденции губернатора в «Соснах» будут строить заключенные из ИК-17 В Красноярском крае ликвидируют «градообразующие» колонии — заключенные ушли на СВО Число заключенных в крае сократилось на четверть за два года. Сколько ушли на СВО?