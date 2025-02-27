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Posted 27 февраля, 06:23

Published 27 февраля, 06:23

Modified 27 февраля, 06:26

Updated 27 февраля, 06:26

В крае приняли закон о запрете «склонения» женщин к аборту. Будут штрафы?

В крае приняли закон о запрете «склонения» женщин к аборту. Будут штрафы?

27 февраля 2025, 06:23
Фото: freepik.com.
27 февраля депутаты заксобрания Красноярского края во втором чтении приняли законопроект о запрете «склонения» женщин к аборту.

Этот законопроект на рассмотрение депутатам внесла прокуратура края. На сессии заксобрания 5 декабря документ приняли в первом чтении — за него единогласно проголосовали 44 присутствующих депутата.

Как сообщает заксобрание, документ направлен на «установление запрета склонения к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, убеждений, предложений, обещаний, подкупа, обмана, угроз».

На сессии заксобрания 27 февраля документ приняли в окончательном втором чтении — за него единогласно проголосовали 38 присутствующих депутатов.

Фото: www.sobranie.info

Депутат Илья Зайцев заявил, что законопроект был доработан — туда добавили абзац о том, что информирование женщины о наличии «медицинских или социальных показаний к прерыванию беременности» не считается склонением.

Кроме того, Зайцев анонсировал законопроект, который будет предусматривать штрафы за склоение к абортам — он пока в разработке. Принятый же законопроект «только устанавливает определение и состав» нарушения.

Ранее Зайцев заявлял, речь не идет об ограничениях на проведение аборта в медицинских организациях или «каких-то новых требованиях к медицинским работникам».

Зайцев заявил, что инициативно выявлять случаи «склонения» не будут — но будут рассматривать дела по заявлению самой женщины, а решение будет принимать мировой суд.

  • Красноярцы ранее оставляли свое мнение о законопроекте в соцсетях. Многие писали, что какое-то принуждение со стороны — не главная причина абортов, а кто-то просто ругался и называл законопроект «бредом».
  • В Красноярске и крае за 2023 год отказаться от абортов убедили около 1,7 тысячи беременных женщин, а 5,1 тысячи даже после консультаций решились на аборт. Такие данные предоставлял краевой минздрав.
  • Красноярский край попадал в топ регионов по количеству абортов. Тут мы рассказывали о том, почему жительницы не торопятся рожать.
  • Здесь мы рассказывали, почему, по мнению гинекологов, запрет абортов не только неэффективен, но даже опасен.
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