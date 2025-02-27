В крае приняли закон о запрете «склонения» женщин к аборту. Будут штрафы?

Posted 27 февраля, 06:23
Published 27 февраля, 06:23
Modified 27 февраля, 06:26
Updated 27 февраля, 06:26
Этот законопроект на рассмотрение депутатам внесла прокуратура края. На сессии заксобрания 5 декабря документ приняли в первом чтении — за него единогласно проголосовали 44 присутствующих депутата.
Как сообщает заксобрание, документ направлен на «установление запрета склонения к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, убеждений, предложений, обещаний, подкупа, обмана, угроз».
На сессии заксобрания 27 февраля документ приняли в окончательном втором чтении — за него единогласно проголосовали 38 присутствующих депутатов.
Депутат Илья Зайцев заявил, что законопроект был доработан — туда добавили абзац о том, что информирование женщины о наличии «медицинских или социальных показаний к прерыванию беременности» не считается склонением.
Кроме того, Зайцев анонсировал законопроект, который будет предусматривать штрафы за склоение к абортам — он пока в разработке. Принятый же законопроект «только устанавливает определение и состав» нарушения.
Ранее Зайцев заявлял, речь не идет об ограничениях на проведение аборта в медицинских организациях или «каких-то новых требованиях к медицинским работникам».
Зайцев заявил, что инициативно выявлять случаи «склонения» не будут — но будут рассматривать дела по заявлению самой женщины, а решение будет принимать мировой суд.