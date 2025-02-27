В Красноярске автобусу №6 добавят четыре остановки. Какие?

По новой схеме автобус будет уходить с Шахтёров по шлюзу на улицу 9 Мая. На перекрёстке улиц 9 Мая и 78-й Добровольческой бригады поворачивать на Петра Ломако, а затем на Петра Подзолкова — далее до конечного остановочного пункта «Кардиоцентр».