В Красноярске автобусу №6 добавят четыре остановки. Какие?

Posted 27 февраля, 10:08
Published 27 февраля, 10:08
Modified 27 февраля, 10:37
Updated 27 февраля, 10:37
Как сообщили в мэрии, автобус теперь будет заезжать в микрорайон Преображенский. Сообщается, что об изменениях просили жители.
Сейчас автобусы этого маршрута с улицы Шахтёров через кольцо заезжают на часть улицы Петра Подзолкова и поворачивают в сторону кардиологического центра.
По новой схеме автобус будет уходить с Шахтёров по шлюзу на улицу 9 Мая. На перекрёстке улиц 9 Мая и 78-й Добровольческой бригады поворачивать на Петра Ломако, а затем на Петра Подзолкова — далее до конечного остановочного пункта «Кардиоцентр».
В маршрут добавят остановки: «Арена Север», «Микрорайон Преображенский», «улица Промысловая» и «улица Петра Подзолкова».
В обратном направлении после остановки «Микрорайон Преображенский» автобус направится на остановку «Улица Петра Ломако», а затем повернёт на 9 Мая через остановки «Планета» и «Ледовый дворец» с последующим выходом на Шахтёров.
Схема движения изменится с 8 марта.