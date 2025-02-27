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Posted 27 февраля, 10:08

Published 27 февраля, 10:08

Modified 27 февраля, 10:37

Updated 27 февраля, 10:37

В Красноярске автобусу №6 изменят маршрут и добавят четыре остановки

В Красноярске автобусу №6 добавят четыре остановки. Какие?

27 февраля 2025, 10:08
Фото: 2gis.ru.

В Красноярске автобусу №6 изменят маршрут и добавят четыре остановки

В Красноярске автобусу №6 изменят маршрут. Рассказываем, как теперь он будет ездить.

Как сообщили в мэрии, автобус теперь будет заезжать в микрорайон Преображенский. Сообщается, что об изменениях просили жители.

Сейчас автобусы этого маршрута с улицы Шахтёров через кольцо заезжают на часть улицы Петра Подзолкова и поворачивают в сторону кардиологического центра.

По новой схеме автобус будет уходить с Шахтёров по шлюзу на улицу 9 Мая. На перекрёстке улиц 9 Мая и 78-й Добровольческой бригады поворачивать на Петра Ломако, а затем на Петра Подзолкова — далее до конечного остановочного пункта «Кардиоцентр».

В маршрут добавят остановки: «Арена Север», «Микрорайон Преображенский», «улица Промысловая» и «улица Петра Подзолкова».

Фото: www.admkrsk.ru

В обратном направлении после остановки «Микрорайон Преображенский» автобус направится на остановку «Улица Петра Ломако», а затем повернёт на 9 Мая через остановки «Планета» и «Ледовый дворец» с последующим выходом на Шахтёров.

Схема движения изменится с 8 марта. ​

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