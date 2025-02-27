В Красноярске сгорел огромный магазин на 60 лет Октября

Posted 27 февраля, 01:54
Published 27 февраля, 01:54
Modified 27 февраля, 03:28
Updated 27 февраля, 03:28
Жители близлежащих домов отмечают, что пожар начался с крыши здания. По словам очевидцев, спасателям пришлось вырезать двери, чтобы попасть внутрь и добраться до очага возгорания.
«Проспекту Мира» в МЧС рассказали, что пожар произошел в универсаме, который расположен на улице 60 лет Октября, 149б. В ведомстве сообщили, что информация о возгорании поступила в 03:26.
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела кровля магазина на площади 1 000 квадратных метров».
Локализовать пожар удалось в 05:26. На данный момент на месте работают 36 человек и 10 единиц техники.
В МЧС показали последствия пожара. Вот так теперь выглядит магазин.