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Posted 27 февраля, 01:54

Published 27 февраля, 01:54

Modified 27 февраля, 03:28

Updated 27 февраля, 03:28

В Красноярске сгорел огромный магазин на 60 лет Октября

В Красноярске сгорел огромный магазин на 60 лет Октября

27 февраля 2025, 01:54
Фото: t.me/eniseytv.
Сегодня ночью, 27 февраля, в Красноярске загорелся здание магазина на улице 60 лет Октября.

Жители близлежащих домов отмечают, что пожар начался с крыши здания. По словам очевидцев, спасателям пришлось вырезать двери, чтобы попасть внутрь и добраться до очага возгорания.

«Проспекту Мира» в МЧС рассказали, что пожар произошел в универсаме, который расположен на улице 60 лет Октября, 149б. В ведомстве сообщили, что информация о возгорании поступила в 03:26.

Видео: t.me/eniseytv.
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела кровля магазина на площади 1 000 квадратных метров».

Локализовать пожар удалось в 05:26. На данный момент на месте работают 36 человек и 10 единиц техники.

В МЧС показали последствия пожара. Вот так теперь выглядит магазин.

Фото: МЧС Красноярского края
#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Красноярск#Пожар#Магазин#60 лет октября
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