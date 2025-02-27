prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 февраля, 09:02

Published 27 февраля, 09:02

Modified 27 февраля, 09:04

Updated 27 февраля, 09:04

В Красноярске снова введут режим НМУ. Что сейчас с воздухом?

В Красноярске снова введут режим НМУ. Что сейчас с воздухом?

27 февраля 2025, 09:02
Фото: cam.krk.ru.
Режим «черного неба» снова введут в Красноярске сегодня, 27 февраля. Рассказываем, как сейчас обстоят дела с качеством воздуха в городе.

Режим НМУ будет действовать с 19:00 27 февраля до 16:00 1 марта, сообщила заместитель министра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк.

С утра 27 февраля воздух в Красноярске, судя по датчиком проекта Nebo.Live, был чистый — все датчики горели синим. К середине дня несколько датчиков загорелись желтым, но в большинстве мест в городе воздух все еще не загрязнен.

Так было в 8:00
А так — в 15:00
Так было в 8:00 . Фото: nebo.live

Датчики минэкологии сейчас превышений также не показывают. А датчики IQair оценивают качество воздуха в городе как «хорошее».

Фото: krasecology.ru

Так сейчас выглядит город на камерах: это перекресток 9 Мая — Авиаторов и Взлетная — Аэровокзальная.

Фото: cam.krk.ru

Последний раз надолго Красноярск накрыл густой в субботу, 15 февраля. После этого горожане несколько дней подряд жаловались на грязный воздух. Режим НМУ ввели с 19:00 16 февраля до 19:00 17 февраля.

18 февраля смог не исчез — Красноярск возглавил рейтинг городов России с самым грязным воздухом, опередив Москву и Владивосток. В итоге режим НМУ в городе снова ввели вечером 18 февраля — до 19:00 20 февраля. 20 февраля режим снова продлили: еще на двое суток, до 00:00 22 февраля.

Читайте также:
Министр экологии заявил, что Красноярск стал «чище». Сравнили его слова с фото городаКрасноярка заявила об отёках горла у детей из-за «чёрного неба». Министр извинилсяВ Красноярске очистился воздух. Рассказываем, чем жители дышали в НМУ
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Экология#Красноярск#Воздух#НМУ#Режим НМУ#Качество воздуха#Загрязнение воздуха
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика