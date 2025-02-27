В Красноярске снова введут режим НМУ. Что сейчас с воздухом?

Posted 27 февраля, 09:02
Published 27 февраля, 09:02
Modified 27 февраля, 09:04
Updated 27 февраля, 09:04
Режим НМУ будет действовать с 19:00 27 февраля до 16:00 1 марта, сообщила заместитель министра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк.
С утра 27 февраля воздух в Красноярске, судя по датчиком проекта Nebo.Live, был чистый — все датчики горели синим. К середине дня несколько датчиков загорелись желтым, но в большинстве мест в городе воздух все еще не загрязнен.
Датчики минэкологии сейчас превышений также не показывают. А датчики IQair оценивают качество воздуха в городе как «хорошее».
Так сейчас выглядит город на камерах: это перекресток 9 Мая — Авиаторов и Взлетная — Аэровокзальная.
Последний раз надолго Красноярск накрыл густой в субботу, 15 февраля. После этого горожане несколько дней подряд жаловались на грязный воздух. Режим НМУ ввели с 19:00 16 февраля до 19:00 17 февраля.
18 февраля смог не исчез — Красноярск возглавил рейтинг городов России с самым грязным воздухом, опередив Москву и Владивосток. В итоге режим НМУ в городе снова ввели вечером 18 февраля — до 19:00 20 февраля. 20 февраля режим снова продлили: еще на двое суток, до 00:00 22 февраля.