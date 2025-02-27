В Красноярске завоют сирены

Posted 27 февраля, 00:58
Published 27 февраля, 00:58
Modified 27 февраля, 01:04
Updated 27 февраля, 01:04
Проверка муниципальной системы оповещения населения пройдет с 10:40 до 10:42. В этот период в городе включат сирены и передадут речевые сообщения через громкоговорители.
Жителей Красноярска просят не пугаться звука сирен, соблюдать спокойствие. Никаких действий предпринимать не нужно.
В последний раз проверка системы оповещений состоялась 23 января в это же время. Громкоговорители ежемесячно включают в каждый четвертый четверг. Исключением являются праздничные дни.