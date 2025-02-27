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Posted 27 февраля, 00:58

Published 27 февраля, 00:58

Modified 27 февраля, 01:04

Updated 27 февраля, 01:04

В Красноярске завоют сирены

В Красноярске завоют сирены

27 февраля 2025, 00:58
Фото: 1MI.
Сегодня утром, 27 февраля, в Красноярске проверят муниципальную систему оповещения. Об этом предупредили в мэрии.

Проверка муниципальной системы оповещения населения пройдет с 10:40 до 10:42. В этот период в городе включат сирены и передадут речевые сообщения через громкоговорители.

Жителей Красноярска просят не пугаться звука сирен, соблюдать спокойствие. Никаких действий предпринимать не нужно.

В последний раз проверка системы оповещений состоялась 23 января в это же время. Громкоговорители ежемесячно включают в каждый четвертый четверг. Исключением являются праздничные дни.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Сирены
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