В Красноярском крае весной вырастут цены на хлеб. Почему и на сколько?

В Красноярском крае в апреле вырастут цены на хлеб и хлебобулочные изделия. «ПМ» поговорил с красноярским предприятием и узнал, на сколько подорожает продукция и с чем связан рост цен.

20 февраля «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к торговым сетям, сообщили, что с 1 марта отпускные цены на хлеб и хлебобулочные изделия в России могут вырасти на 10-12%. Как пишет издание, об этом торговым сетям сообщили крупные производители. Среди причин роста цен на хлеб они указали рост цен на сырье, увеличение налоговой нагрузки, высокие кредитные ставки для производителей, подорожание аренды, логистики, электричества, а также необходимость повышения зарплаты. «Проспект Мира» решил спросить, планируется ли в ближайшее время рост цен на хлеб и хлебобулочную продукцию в Красноярске и крае. PR-директор торговых сетей «Красный Яр» и «Батон» Таисия Голубева сообщила, что у них пока нет информации о возможном подорожании продукции, в том числе и собственного производства. В торговой сети «Командор» ответили нам, что не готовы комментировать эту тему. «Проспект Мира» поговорил с одним из красноярских хлебопроизводителей и узнал, вырастут ли цены на их продукцию в ближайшее время. Замдиректора компании «Ярхлеб» Ксения Чиж заявила нам, что они решили повысить стоимость хлеба и хлебобулочных изделий на 8-10%. «Мы уже предупредили об этом торговые сети. Предположительно, ценники на полках магазинов изменятся через 1-1,5 месяца. На сколько именно вырастут цены, зависит от вида хлебобулочного изделия. В последний раз мы поднимали цены на свою продукцию осенью 2024 года. Процесс повышения цен очень длительный и получается, что мы всегда идем догоняющими темпами. Наша компания объявила о повышении цен еще прошлым летом. Стоимость продукции на полках изменилась где-то в октябре. В итоге рост цен на сырье, который произошел с 1 июля 2024 года по сегодняшний день, не учитывался. Более того, за этот период изменились цены на топливо и горюче-смазочные материалы. Ни для кого не секрет, что уровень зарплаты тоже растет, и мы регулярно ее индексируем». Представительница «Ярхлеба» отметила, что сейчас делать долгосрочный прогноз о возможном повышении цен на хлеб и хлебобулочные изделия бессмысленно. Читайте также: +30 рублей: майонез «Махеев» и «Гастроном» подорожал в красноярских магазинах В Красноярске резко подорожало молоко. Сколько оно теперь стоит? +5 тысяч: как подорожали ноутбуки, холодильники и кондиционеры в DNS и «М. Видео»