В Минусинске школу объединят с детсадом и откроют платные классы. Это как?

Posted 27 февраля, 12:17
Published 27 февраля, 12:17
Modified 27 февраля, 12:19
Updated 27 февраля, 12:19
Об этом пишет издание «Взгляд. Инфо». Сообщается, что планы озвучили на заседании горсовета: одно крыло в здании сада отведут под начальную школу. Туда уже в новом учебном году пойдут четыре первых класса, два из которых станут экспериментальными — полного дня.
Именно классы полного дня и будут платными, пишет издание. За 14 тысяч рублей в месяц дети будут оставаться в классе до 19:00–20:00: их будут укладывать на дневной сон, сделают с ними уроки, сопроводят до дополнительных занятий, посетят бассейн.
Другие два класса будут стандартными, с продленкой до 15:00.
Как рассказала руководитель управления образования Татьяна Койнова, ежегодно за местами в детские сады обращается на 200-250 меньше минусинцев. При этом здания дошкольных учреждений нужно содержать, как и штат педагогов, несмотря на число воспитанников.
«Поэтому сейчас еще два детсада в новой части — под угрозой закрытия. Это садики №2 и №26. Не исключены и такие варианты, как объединение их с лицеем №12 или школой №6», — сообщает издание.
Позднее журналисты заявили, что руководитель управления образования Татьяна Койнова потребовала удалить пост об объединении гимназии и детского сада. Она якобы заявила, что информация была «для депутатов, а не для журналистов», а если они откажутся, их ждут «какие-то меры». Пост пока не удалили.
«ПМ» направил запрос в управление образования Красноярска с просьбой рассказать, планируются ли подобные нововведения в красноярских школах — мы опубликуем ответ, когда получим его.