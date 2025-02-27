В Минусинске школу объединят с детсадом и откроют платные классы. Это как?

Именно классы полного дня и будут платными, пишет издание. За 14 тысяч рублей в месяц дети будут оставаться в классе до 19:00–20:00: их будут укладывать на дневной сон, сделают с ними уроки, сопроводят до дополнительных занятий, посетят бассейн.