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Posted 27 февраля, 04:43

Published 27 февраля, 04:43

Modified 27 февраля, 04:43

Updated 27 февраля, 04:43

В России с 1 марта запретят продавать энергетики детям и подросткам

В России с 1 марта запретят продавать энергетики детям и подросткам

27 февраля 2025, 04:43
Фото: 1MI.
С первого марта этого года в России вступает в силу запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним.

Закон будет действовать во всех регионах России. С 1 марта будет запрещено продавать детям и подросткам безалкогольные тонизирующие напитки, включая энергетики. Запрет не распространяется на чай, кофе и напитки на их основе.

Если продавец засомневается в возрасте покупателя, то он имеет право потребовать предъявить документ для подтверждения совершеннолетия. Если клиент его не покажет, то сотрудник магазина обязан отказать в продаже.

В декабре депутаты Госдумы внесли законопроект, устанавливающий размер штрафов за продажу энергетиков несовершеннолетним:

  • для физических лиц — до 50 тысяч рублей;
  • для должностных лиц — до 200 тысяч рублей;
  • для юридических лиц — до 500 тысяч рублей.

В Красноярском крае запрет на продажу энергетиков детям и подросткам действует с 2016 года. Для физических лиц штраф составляет до 1,5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 3 тысяч рублей, для юридических лиц — до 30 тысяч рублей.

Кроме того, за реализацию энергетических напитков в детских, образовательных и медицинских организациях действует повышенная ответственность.

Размеры штрафов достигают 3 000 рублей для физических лиц, 6 000 рублей для должностных лиц, 50 000 рублей для юридических лиц.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Дети#Красноярский край#Штрафы#Закон#Продажа#Запрет#Несовершеннолетние#Энергетики
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