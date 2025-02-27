В России с 1 марта запретят продавать энергетики детям и подросткам

Posted 27 февраля, 04:43
Published 27 февраля, 04:43
Modified 27 февраля, 04:43
Updated 27 февраля, 04:43
Закон будет действовать во всех регионах России. С 1 марта будет запрещено продавать детям и подросткам безалкогольные тонизирующие напитки, включая энергетики. Запрет не распространяется на чай, кофе и напитки на их основе.
Если продавец засомневается в возрасте покупателя, то он имеет право потребовать предъявить документ для подтверждения совершеннолетия. Если клиент его не покажет, то сотрудник магазина обязан отказать в продаже.
В декабре депутаты Госдумы внесли законопроект, устанавливающий размер штрафов за продажу энергетиков несовершеннолетним:
В Красноярском крае запрет на продажу энергетиков детям и подросткам действует с 2016 года. Для физических лиц штраф составляет до 1,5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 3 тысяч рублей, для юридических лиц — до 30 тысяч рублей.
Кроме того, за реализацию энергетических напитков в детских, образовательных и медицинских организациях действует повышенная ответственность.
Размеры штрафов достигают 3 000 рублей для физических лиц, 6 000 рублей для должностных лиц, 50 000 рублей для юридических лиц.