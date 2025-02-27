В России с 1 марта запретят продавать энергетики детям и подросткам

В Красноярском крае запрет на продажу энергетиков детям и подросткам действует с 2016 года. Для физических лиц штраф составляет до 1,5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 3 тысяч рублей, для юридических лиц — до 30 тысяч рублей.