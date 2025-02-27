В Татышев-парке пройдет спортивный фестиваль «На лыжи!»

Posted 27 февраля, 07:54
Published 27 февраля, 07:54
Modified 27 февраля, 07:56
Updated 27 февраля, 07:56
Победители и призёры в каждой категории получат сертификаты в спортивные магазины. Для детей и взрослых подготовлены развлекательные зоны: за спортивные достижения участникам вручат сладкие пряники, а самые креативные лыжники смогут побороться за приз в конкурсе костюмов с элементами алюминия. Отдельный зачёт — для семейных команд, победителей в нем определит забег на 1 км, где важна не скорость, а единство. Завершится фестиваль чаепитием с пончиками и торжественным награждением.
Идея фестиваля, основанного Олегом Дерипаска в 2016 году, — сделать лыжный спорт доступным для всех. За девять лет к проекту присоединились более 20 городов в Иркутской, Кемеровской областях, Красноярском крае, Хакасии и Коми. Ежегодно праздник объединяет тысячи любителей зимнего активного отдыха.