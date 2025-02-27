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Posted 27 февраля, 07:54

Published 27 февраля, 07:54

Modified 27 февраля, 07:56

Updated 27 февраля, 07:56

В Татышев-парке пройдет спортивный фестиваль «На лыжи!»

В Татышев-парке пройдет спортивный фестиваль «На лыжи!»

27 февраля 2025, 07:54
Фото: Эн+.
1 марта в Татышев-парке состоится семейный спортивный праздник «На лыжи!», организованный компанией РУСАЛ. Участников ждут заезды на дистанциях 3 км (мужчины), 2 км (женщины) и 500 м (дети). Регистрация стартует в 11:00.

Победители и призёры в каждой категории получат сертификаты в спортивные магазины. Для детей и взрослых подготовлены развлекательные зоны: за спортивные достижения участникам вручат сладкие пряники, а самые креативные лыжники смогут побороться за приз в конкурсе костюмов с элементами алюминия. Отдельный зачёт — для семейных команд, победителей в нем определит забег на 1 км, где важна не скорость, а единство. Завершится фестиваль чаепитием с пончиками и торжественным награждением.

Фото: Эн+

Идея фестиваля, основанного Олегом Дерипаска в 2016 году, — сделать лыжный спорт доступным для всех. За девять лет к проекту присоединились более 20 городов в Иркутской, Кемеровской областях, Красноярском крае, Хакасии и Коми. Ежегодно праздник объединяет тысячи любителей зимнего активного отдыха.

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