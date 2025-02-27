«Весна близко»: в красноярском зоопарке начали просыпаться медведи

Posted 27 февраля, 04:02
Published 27 февраля, 04:02
Modified 27 февраля, 04:02
Updated 27 февраля, 04:02
В пресс-службе зоопарка рассказали, что из зимней спячки вышли только два косолапых — Тянь-Шанский белокоготный медведь Памир и бурый медведь Буян. Еще две самочки — Маша и Аза — еще спят.
По словам зоологов, первые две недели после выхода из спячки медведи не слишком активные. Они не отходят от своей берлоги, доедают остатки сухой травы или тушки погибших зимой животных.
При ухудшении погоды медведи могут залечь в берлогу и не выходить из нее несколько дней.
Ранее мы писали о том, что в Красноярске из-за аномально теплой погоды в январе из спячки выходил медведь Памир.
Представитель «Роева ручья» Олег Чипура говорил «ПМ», что иногда Памир просыпается зимой и обычно это происходит в конце февраля. Однако из-за погодных аномалий он вышел из спячки в середине января. После похолодания медведь снова впал в спячку.