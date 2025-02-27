«Весна близко»: в красноярском зоопарке начали просыпаться медведи

Представитель «Роева ручья» Олег Чипура говорил «ПМ», что иногда Памир просыпается зимой и обычно это происходит в конце февраля. Однако из-за погодных аномалий он вышел из спячки в середине января. После похолодания медведь снова впал в спячку.