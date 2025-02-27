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Posted 27 февраля, 04:02

Published 27 февраля, 04:02

Modified 27 февраля, 04:02

Updated 27 февраля, 04:02

«Весна близко»: в красноярском зоопарке начали просыпаться медведи

«Весна близко»: в красноярском зоопарке начали просыпаться медведи

27 февраля 2025, 04:02
Фото: t.me/roev_ruchey.
В Красноярске в «Роевом ручье» из спячки начали выходить медведи. Обычно они просыпаются во второй половине марта.

В пресс-службе зоопарка рассказали, что из зимней спячки вышли только два косолапых — Тянь-Шанский белокоготный медведь Памир и бурый медведь Буян. Еще две самочки — Маша и Аза — еще спят.

По словам зоологов, первые две недели после выхода из спячки медведи не слишком активные. Они не отходят от своей берлоги, доедают остатки сухой травы или тушки погибших зимой животных.

Фото: t.me/roev_ruchey

При ухудшении погоды медведи могут залечь в берлогу и не выходить из нее несколько дней.

Ранее мы писали о том, что в Красноярске из-за аномально теплой погоды в январе из спячки выходил медведь Памир.

Представитель «Роева ручья» Олег Чипура говорил «ПМ», что иногда Памир просыпается зимой и обычно это происходит в конце февраля. Однако из-за погодных аномалий он вышел из спячки в середине января. После похолодания медведь снова впал в спячку.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Природа#Животные#Красноярск#Медведи#Роев ручей#Зима
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