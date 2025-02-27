prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 февраля, 03:21

Published 27 февраля, 03:21

Modified 27 февраля, 03:21

Updated 27 февраля, 03:21

Владимир Саар покидает пост мэра Назарова

Владимир Саар покидает пост мэра Назарова

27 февраля 2025, 03:21
Фото: Владимир Саар.
Владимир Саар досрочно уходит с поста мэра Назарова. Местные депутаты единогласно приняли его отставку.

26 февраля издание «Советское Причулымье» опубликовало видео с сессии горсовета Назарова. В ролике мэр Владимир Саар сообщил, что хочет досрочно уйти в отставку.

По его словам, решение связано с «личным обстоятельствами». В итоге депутаты единогласно приняли отставку главы города.

Корреспонденту «Проспекта Мира» в администрации Назарова сообщили, что последним рабочим днем Владимира Саара на посту мэра станет 28 февраля.

С первого марта исполнять обязанности мэра будет замглавы города Александр Гейнрих. Городской совет депутатов планирует провести конкурс по отбору кандидатов на должность мэра.

Владимир Саар стал мэром Назарова в марте 2022 года. Ранее он был главой Каратузского района, а также руководил администрациями Кировского и Свердловского районов Красноярска.

В конце марта 2022 года телеканал «360 — Назарово» опубликовал видео. В ролике Саар во время встречи с жителями оговорился, цитируя пословицу «не хвались, идучи на рать, хвались, идучи с рати». Вместо «с рати», кажется, произносит «срать».

После этого видео завирусилось в местных и краевых пабликах и СМИ. Судя по комментариям, многих пользователей возмутило высказывание Саара, кто-то начал шутить на тем, как можно иначе произнести его фамилию.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Политика#Отставка#Красноярский край#Назарово#Мэр
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика