Владимир Саар покидает пост мэра Назарова

Posted 27 февраля, 03:21
Published 27 февраля, 03:21
Modified 27 февраля, 03:21
Updated 27 февраля, 03:21
26 февраля издание «Советское Причулымье» опубликовало видео с сессии горсовета Назарова. В ролике мэр Владимир Саар сообщил, что хочет досрочно уйти в отставку.
По его словам, решение связано с «личным обстоятельствами». В итоге депутаты единогласно приняли отставку главы города.
Корреспонденту «Проспекта Мира» в администрации Назарова сообщили, что последним рабочим днем Владимира Саара на посту мэра станет 28 февраля.
С первого марта исполнять обязанности мэра будет замглавы города Александр Гейнрих. Городской совет депутатов планирует провести конкурс по отбору кандидатов на должность мэра.
Владимир Саар стал мэром Назарова в марте 2022 года. Ранее он был главой Каратузского района, а также руководил администрациями Кировского и Свердловского районов Красноярска.
В конце марта 2022 года телеканал «360 — Назарово» опубликовал видео. В ролике Саар во время встречи с жителями оговорился, цитируя пословицу «не хвались, идучи на рать, хвались, идучи с рати». Вместо «с рати», кажется, произносит «срать».
После этого видео завирусилось в местных и краевых пабликах и СМИ. Судя по комментариям, многих пользователей возмутило высказывание Саара, кто-то начал шутить на тем, как можно иначе произнести его фамилию.