Выкинувшая в мусоропровод младенца девятиклассница не знает, кто отец ребенка

Posted 27 февраля, 10:49
Published 27 февраля, 10:49
Modified 27 февраля, 10:51
Updated 27 февраля, 10:51
Как сообщалось ранее, девушка заявила следователям, что забеременела от 17-летнего парня, с которым встречалась летом-осенью 2024 года она встречалась. Она скрыла это от родных, потому что боялась их осуждения. О том, что она ждет ребенка, не знал и ее парень — на тот момент они уже расстались и не общались.
Как сообщили «Проспекту Мира» в СК, выяснилось, что у девушки было несколько половых партнеров, и она не знает, кто именно является отцом ребенка. Следователи устанавливают, кто отец.
В ведомстве отметили, что пока нет сведений о том, причастна ли мать девушки к рождению и смерти ребенка. От чего умер ребенок, пока тоже неизвестно — экспертиза не готова.
Девушка поступила в перинатальный центр с жалобами на боль в животе 12 февраля. Врачи установили, что причина кроется в недавних родах. Девушка рассказала медикам, что родила ребенка сама, но соврала, что отдала его прохожей. Позже она призналась, что родила в туалете, обернула младенца в пакет и выбросила в мусоропровод. Экспертиза показала, что ребенок родился живым.
На учёте в женской консультации девятиклассница не состояла. Она родила на 22 неделе беременности, обычный срок составляет 40 недель. Девушка живет в одной квартире вместе с двумя братьями, матерью и отчимом.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка (статья 106 УК РФ).