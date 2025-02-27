Выкинувшая в мусоропровод младенца девятиклассница не знает, кто отец ребенка

Как сообщалось ранее, девушка заявила следователям, что забеременела от 17-летнего парня, с которым встречалась летом-осенью 2024 года она встречалась. Она скрыла это от родных, потому что боялась их осуждения. О том, что она ждет ребенка, не знал и ее парень — на тот момент они уже расстались и не общались.