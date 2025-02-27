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Posted 27 февраля, 18:55

Published 27 февраля, 18:55

Modified 27 февраля, 18:57

Updated 27 февраля, 18:57

Жители Красноярска увидят запуск ракеты на улицах города

Жители Красноярска увидят запуск ракеты на улицах города

27 февраля 2025, 18:55
Фото: Роскосмос.
28 февраля «Роскосмос» запустит ракету-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс». Жители Красноярска смогут наблюдать за этим в прямом эфире прямо с улиц города.

Запуск ракеты в прямом эфире будет транслироваться на медиафасадах медиахолдинга МАЕР на проспекте имени Газеты «Красноярский рабочий», 30, Острове Отдыха, 11г, на улицах 9 Мая, 83 и Караульной, 47, а также на проспекте Металлургов на повороте на мост.

Трансляции также будут вестись на медиафасадах в Санкт-Петербурге, Подмосковье, Краснодаре, Казани, Уфе, Омске, Новосибирске, Перми, Хабаровске и Владивостоке.

Запуск планируется осуществить в 00:24 по московскому времении 4:24 по красноярскому с космодрома «Байконур» в Казахстане. «Союз-2.1а» доставит на Международную космическую станцию (МКС) необходимое оборудование, одежду, продовольствие и лекарства, а также топливо.

Грузовой корабль «Прогресс-30» сменит своего предшественника «Прогресс-28», которй провел на станции около шести месяцев.

На МКС также отправят скафандр для выхода в открытый космос «Орлан-МКС» №6. В РКК «Энергия» рассказали, что этот вариант скафанндра более надежен и обладает системой, похожей на климат-контроль в автомобилях, поддерживающей комфортную для космонавта температуру.

#Сергей Рудковский
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