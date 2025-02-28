Билайн увеличил скорость 4G в 12 административных центрах Красноярского края

Posted 28 февраля, 02:30
Published 28 февраля, 02:30
Modified 28 февраля, 02:30
Updated 28 февраля, 02:30
Оператор связи билайн провел масштабную работу по увеличению покрытия и скорости передачи данных в сети 4G LTE в городских агломерациях 12 административных районов и округов Красноярского края. Реализованные улучшения позволили увеличить емкость сети и предоставить клиентам высокий уровень качества связи и надежности даже в часы высокой нагрузки сети.
Работы по комплексному улучшению включали в себя как расширение емкости сети там, где уже было покрытие LTE, так и строительство новых базовых станций. В зону улучшений попали г. Железногорск, г. Зеленогорск, г. Канск, пгт Шушенское, г. Кодинск, с. Богучары, г. Назарово, г. Шарыпово, г. Дивногорск (в том числе трасса Красноярск-Дивногорск в районе с. Овсянка), г. Лесосибирск, г. Ачинск и г. Боготол.
«Абоненты билайна в Красноярском крае за 2 прошедших года стали на 25% больше качать в интернете, используя высокоскоростной 4G. Учитывая непрерывно растущую потребность пользователей во взаимодействии с „тяжелым“ контентом в высоком разрешении, такие технические решения особенно актуальны в крупных населенных пунктах с большим количеством клиентов оператора проживающих здесь. Делая сигнал связи более надежным, мы также помогаем созданию комфортной и безопасной среды как в больших городах, так и в малых селах,» — комментирует директор Красноярского отделения билайн Евгений Малюшкин.
Помимо административных центров новый уровень качества связи можно оценить и в краевых городах Сосновоборске и Бородино, а также в столице региона Красноярске на стадионах Локомотив, Авангард, в торговых центрах Okей, аэропортах Емельяново и Черемшанка, в районе Глазного центра, вдоль улиц Армейской и Даурской. В Красноярской агломерации модернизация затронула п. Солонцы, СНТ Нанжуль, д. Ермолаево, д. Кузнецово, рп. Березовка, д. Минино, п. Емельяново, п. Элита.