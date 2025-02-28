Билайн увеличил скорость 4G в 12 административных центрах Красноярского края

Работы по комплексному улучшению включали в себя как расширение емкости сети там, где уже было покрытие LTE, так и строительство новых базовых станций. В зону улучшений попали г. Железногорск, г. Зеленогорск, г. Канск, пгт Шушенское, г. Кодинск, с. Богучары, г. Назарово, г. Шарыпово, г. Дивногорск (в том числе трасса Красноярск-Дивногорск в районе с. Овсянка), г. Лесосибирск, г. Ачинск и г. Боготол.