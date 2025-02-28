DreamWorks использовала тикток-фильтр красноярца в тизере «Шрек 5»

Posted 28 февраля, 05:15
Published 28 февраля, 05:15
Modified 28 февраля, 05:15
Updated 28 февраля, 05:15
Накануне DreamWorks опубликовала тизер пятой части «Шрека». В ролике компания использовала фильтр, который сделал Максим Кузлин из Красноярска.
Фильтр называется Shrek in the sky. Он завирусился в ТикТоке — с ним сделал больше восьми миллионов видео.
Красноярец рассказал телеграм-каналу «кабачковая икра по акции», что создал фильтр по приколу за ночь «на скорую руку».
По словам Максима, несколько месяцев назад с ним связались представители DreamWorks и попросили разрешение для использования фильтра.
Несмотря на ожидание нового мультфильма про зеленого огра, тизер «Шрек 5» разочаровал многих пользователей. В соцсетях люди критикуют новый дизайн Шрека и новую графику. Некоторые зрители считают, что тизер сделала нейросеть.