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Posted 28 февраля, 05:15

Published 28 февраля, 05:15

Modified 28 февраля, 05:15

Updated 28 февраля, 05:15

DreamWorks использовала тикток-фильтр красноярца в тизере «Шрек 5»

DreamWorks использовала тикток-фильтр красноярца в тизере «Шрек 5»

28 февраля 2025, 05:15
Фото: t.me/sale_caviar.
В тизере мультфильма «Шрек 5» (12+) появились кадры с фильтром, который создал красноярец Максим Кузлин.

Накануне DreamWorks опубликовала тизер пятой части «Шрека». В ролике компания использовала фильтр, который сделал Максим Кузлин из Красноярска.

Фильтр называется Shrek in the sky. Он завирусился в ТикТоке — с ним сделал больше восьми миллионов видео.

Видео: t.me/sale_caviar.

Красноярец рассказал телеграм-каналу «кабачковая икра по акции», что создал фильтр по приколу за ночь «на скорую руку».

По словам Максима, несколько месяцев назад с ним связались представители DreamWorks и попросили разрешение для использования фильтра.

Несмотря на ожидание нового мультфильма про зеленого огра, тизер «Шрек 5» разочаровал многих пользователей. В соцсетях люди критикуют новый дизайн Шрека и новую графику. Некоторые зрители считают, что тизер сделала нейросеть.

#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Красноярск#Мультфильм#Трейлер
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