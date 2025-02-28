Экс-премьер края Лапшин заявил на суде, что он в «полушаге» от рецидива рака

Posted 28 февраля, 09:24
Published 28 февраля, 09:24
Modified 28 февраля, 10:39
Updated 28 февраля, 10:39
Лапшин и Мандров уже выступали в суде с последним словом в суде 14 июня. Тогда Мандров заявил, что ему не понятно, за что его судят, а Лапшин заявил, что болен раком. После этого из-за медицинской экспертизы и опроса новых свидетелей судебный процесс растянулся еще на 9,5 месяцев.
Мандрову запросили 12 лет строгого режима и штраф в размере 10 миллионов рублей, Лапшину — 6 лет колонии общего режима.
На втором последнем слове Лапшин заявил, что не виновен. Он попросил судью не изменять меру пресечения в том, случае если его приговорят к колонии, чтобы он мог проходить лечение.
«Очевидно, что во всей этой истории я стараюсь просто остаться живым. Мне кажется, естественное желание обычного человека, не представляющего общественной опасности, не более того. Я все-таки еще раз хочу поблагодарить вас за саму возможность сделать мне операцию, хотя вопреки оптимизму уважаемого иркутского эксперта, я в полушаге от рецидива заболевания», — приводит слова Лапшина «7 канал Красноярск».
Мандров же заявил, что его сравнили с убийцей, так как прокурор назначил ему 12 лет колонии строгого режима. Он заявил, что не нес ущерба государству.
Оглашение приговора запланировано на 4 марта.
По версии обвинения, в декабре 2019 года Лапшин, зная, что работы по изменению проекта метро не были выполнены, дал распоряжение Константину Димитрову, который тогда являлся министром транспорта, подписать документы о приемке проектных работ. Проект выполняла компания «КрасноярскТИСИЗ» Олега Митволя.
По данным обвинения, Димитров спустил указание о подписи в краевое транспортное управление: документы были подписаны, а «КрасноярскТИСИЗ» получил более 740 миллионов рублей за не полностью выполненные работы.
После Мандров за это подписание и покровительство якобы получил взятку в размере 5 миллионов. Обвинение считает, что Мандров был в курсе невыполненных работ и сообщал об этом Димитрову, а тот — Лапшину.
Суд приговорил Олега Митволя к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима по делу о хищении при проектировании метро и потребовал взыскать с него 741 миллион и 211 миллионов рублей. Димитров получил 3 года и 2 месяца колонии общего режима.