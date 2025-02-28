Экс-премьер края Лапшин заявил на суде, что он в «полушаге» от рецидива рака

Лапшин и Мандров уже выступали в суде с последним словом в суде 14 июня. Тогда Мандров заявил, что ему не понятно, за что его судят, а Лапшин заявил, что болен раком. После этого из-за медицинской экспертизы и опроса новых свидетелей судебный процесс растянулся еще на 9,5 месяцев.