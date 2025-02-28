prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 февраля, 11:47

Published 28 февраля, 11:47

Modified 28 февраля, 11:49

Updated 28 февраля, 11:49

Гидрохлорид и формальдегид: чем дышали красноярцы в очередной режим НМУ

Гидрохлорид и формальдегид: чем дышали красноярцы в очередной режим НМУ

28 февраля 2025, 11:47
Фото: Александр Петровский для prmira.ru.
Датчики минэкологии фиксировали превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) в нескольких районах Красноярска 28 февраля.

Режим неблагоприятных метеоусловий ввели в Красноярске с 19:00 27 февраля до 16:00 1 марта. Заместитель министра экологии края Юлия Гуменюк опубликовала данные о превышениях ПДК за 28 февраля.

В Солнечном было превышение по взвешенным частицам до 1,08 ПДК, в Северном по гидрохлориду — до 1,18 ПДК. В Покрове зафиксировали превышение по формальдегиду — до 1,16 ПДК.

Вот как сейчас оценивают воздух в городе датчики nebo.live. Воздух загрязнен во всех районах города, хуже всего — на улицах Железнодорожников, Декабристов, Красной Армии. Единственный датчик, горящий синим, находится на Ключевской.

Фото: nebo.live

Датчики минэкологии края сейчас также фиксируют превышения.

Фото: krasecology.ru
  • Министр экологии края Владимир Часовитин ранее заявил, что Красноярск стал «чище», а загрязнения были «не критичны». Тут мы сравнили его слова с фото города и датчиков.
  • Доцент кафедры экологии и природопользования КрасГАУ Ирина Коротченко объяснила, чем опасны вещества, которыми дышат красноярцы во время НМУ.
  • Руководители клининговых компаний Красноярска составили рейтинг самых грязных районов города — места, где из-за выбросов труднее всего убираться в домах жителей.
Читайте также:
«Как вы здесь живете?»: Красноярск окутан дымкой, люди жалуются на кашель и тошнотуКрасноярка заявила об отёках горла у детей из-за «чёрного неба». Министр извинилсяКрасноярск накрыл смог. Датчики горят черным. Детей не хотят отправлять в школу
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Воздух#НМУ#Режим НМУ#Качество воздуха#Загрязнение воздуха
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика