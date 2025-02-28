Гидрохлорид и формальдегид: чем дышали красноярцы в очередной режим НМУ

Posted 28 февраля, 11:47
Published 28 февраля, 11:47
Modified 28 февраля, 11:49
Updated 28 февраля, 11:49
Режим неблагоприятных метеоусловий ввели в Красноярске с 19:00 27 февраля до 16:00 1 марта. Заместитель министра экологии края Юлия Гуменюк опубликовала данные о превышениях ПДК за 28 февраля.
В Солнечном было превышение по взвешенным частицам до 1,08 ПДК, в Северном по гидрохлориду — до 1,18 ПДК. В Покрове зафиксировали превышение по формальдегиду — до 1,16 ПДК.
Вот как сейчас оценивают воздух в городе датчики nebo.live. Воздух загрязнен во всех районах города, хуже всего — на улицах Железнодорожников, Декабристов, Красной Армии. Единственный датчик, горящий синим, находится на Ключевской.
Датчики минэкологии края сейчас также фиксируют превышения.