prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 февраля, 07:53

Published 28 февраля, 07:53

Modified 28 февраля, 12:41

Updated 28 февраля, 12:41

Инспектор ДПС угрожал красноярцу подкинуть наркотики и вымогал 50 тысяч

Инспектор ДПС угрожал красноярцу подкинуть наркотики и вымогал 50 тысяч

28 февраля 2025, 07:53
Фото: Прокуратура Красноярского края.
В Красноярске будут судить экс-инспектора ДПС за получение взятки с вымогательством.

Как рассказали в прокуратуре, в ноябре 2024 года инспектор ДПС патрулировал дороги в Красноярске. На окраине города он заметил припаркованный на обочине автомобиль — водитель виде сотрудника ГАИ поспешил уехать.

Инспектор «заподозрил водителя в наркоторговле»: вместе со своим коллегой они включили проблесковые маячки и остановили машину. Однако запрещенных веществ при досмотре не нашли.

Однако полицейский пригрозил водителю и его двум пассажирам подкинуть наркотики, если не получит от них 50 тысяч рублей, утверждают в прокуратуре.

«Я подкрепил требование угрозой: „50 тысяч или мы что-то находим“, однако наркотические средства ввиду не имел. Чтобы никто не слышал, я усадил пассажиров в машину и говорил с водителем шепотом», — приводит показания инспектора прокуратура.

Молодые люди испугались: они на такси съездили до банкомата и передали сотруднику требуемую сумму.

После водитель обратился к правоохранителям. В итоге возбудили и расследовали уголовное дело о получении взятки с вымогательством — дело скоро передадут в суд.

  • Ранее в Красноярске инспектор ДПС оформлял непристегнутых автомобилистов как самокатчиков-нарушителей, чтобы улучшить показатели. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.
  • До этого двое сотрудников ГИБДД заставили пьяного жителя поехать на авто, чтобы «улучшить показатели своей служебной деятельности».
Читайте также:
Инспекторов красноярской ДПС обвинили в ДТП: они проехали на красный из-за заданияИнспекторы ДПС побили пьяного водителя и его пассажира при задержанииПротив экс-полицейского из Красноярска возбудили дело за взятку двухэтажным домом
#София Штейнберг#Люди#Общество#Красноярск#Наркотики#Взятка#ДПС#Уголовное дело#Полицейский#Вымогательство
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика