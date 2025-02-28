Инспектор ДПС угрожал красноярцу подкинуть наркотики и вымогал 50 тысяч

Posted 28 февраля, 07:53
Published 28 февраля, 07:53
Modified 28 февраля, 12:41
Updated 28 февраля, 12:41
Как рассказали в прокуратуре, в ноябре 2024 года инспектор ДПС патрулировал дороги в Красноярске. На окраине города он заметил припаркованный на обочине автомобиль — водитель виде сотрудника ГАИ поспешил уехать.
Инспектор «заподозрил водителя в наркоторговле»: вместе со своим коллегой они включили проблесковые маячки и остановили машину. Однако запрещенных веществ при досмотре не нашли.
Однако полицейский пригрозил водителю и его двум пассажирам подкинуть наркотики, если не получит от них 50 тысяч рублей, утверждают в прокуратуре.
«Я подкрепил требование угрозой: „50 тысяч или мы что-то находим“, однако наркотические средства ввиду не имел. Чтобы никто не слышал, я усадил пассажиров в машину и говорил с водителем шепотом», — приводит показания инспектора прокуратура.
Молодые люди испугались: они на такси съездили до банкомата и передали сотруднику требуемую сумму.
После водитель обратился к правоохранителям. В итоге возбудили и расследовали уголовное дело о получении взятки с вымогательством — дело скоро передадут в суд.