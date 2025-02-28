prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 февраля, 07:36

Published 28 февраля, 07:36

Modified 28 февраля, 07:57

Updated 28 февраля, 07:57

Инженеры из Иркутска вошли в число лучших в России

Инженеры из Иркутска вошли в число лучших в России

28 февраля 2025, 07:36
Фото: ИНК.
Сотрудники ИНК удостоились звания «Профессиональный инженер России» по итогам ХХV Всероссийского конкурса «Инженер года-2024». Также они вошли в реестр лучших профессиональных инженеров страны.

Всего в предварительном этапе конкурса, который проходит в два тура, участвовали более 70 тысяч человек из 60 регионов России. Лауреатами стали 417 участников, в том числе 284 — по версии «Профессиональные инженеры» и 133 — по версии «Инженерное искусство молодых». Работы оценивались в 52 номинациях.

Директор департамента геомоделирования и автоматизации дорожного строительства Андрей Казаков стал лауреатом конкурса по версии «Профессиональные инженеры» в номинации «Транспортное и дорожное строительство». В конкурсе также участвовали главный технолог — начальник отдела главного технолога Глеб Фархутдинов (номинация «Нефтяная и газовая промышленность»), ведущий инженер по технологическому видеонаблюдению Максим Коновальцев (номинация («Интеллектуальные системы и технологии обработки информации (технологии искусственного интеллекта)» и ведущий инженер по автоматизации Вадим Черницкий (номинация «Организация управления научной и инженерной деятельностью»). Они стали победителями первого тура федерального этапа конкурса по версии «Профессиональные инженеры». На конкурс специалисты представили портфолио реализованных в ИНК проектов, список научных работ, достижений. Все представители компании получили сертификаты профессиональных инженеров России и вошли в реестр лучших профессиональных инженеров страны.

Конкурс проводится ежегодно и является крупнейшим социальным проектом, направленным на выявление и распространение передового опыта и достижений инженерных кадров. Среди организаторов — Российский Союз научных и инженерных общественных объединений.

В ИНК реализуются различные образовательные проекты, направленные на личностный и профессиональный рост. В частности, в компании действует школа инженеров. Программа рассчитана на полтора-два года и предусматривает восемь направлений обучения.

Выпускники получают сертификат о повышении квалификации, а также сертификаты и удостоверения внешних учебных центров — участников программы. Обучение учитывается во внутренней системе рейтинга сотрудников. В 2024 году в школу инженеров были зачислены 984 человека.

ИНК — один из независимых производителей углеводородного сырья в России. Компания создана в 2000 году, ведет геологическое изучение, разведку и разработку участков недр на территории Иркутской области, Красноярского края и Республики Саха (Якутия). Компания занимает первое место в топ-5 лучших работодателей в категории «Энергетика, добыча и переработка сырья» и входит в топ-50 рейтинга работодателей.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика