Инженеры из Иркутска вошли в число лучших в России

Posted 28 февраля, 07:36
Published 28 февраля, 07:36
Modified 28 февраля, 07:57
Updated 28 февраля, 07:57
Всего в предварительном этапе конкурса, который проходит в два тура, участвовали более 70 тысяч человек из 60 регионов России. Лауреатами стали 417 участников, в том числе 284 — по версии «Профессиональные инженеры» и 133 — по версии «Инженерное искусство молодых». Работы оценивались в 52 номинациях.
Директор департамента геомоделирования и автоматизации дорожного строительства Андрей Казаков стал лауреатом конкурса по версии «Профессиональные инженеры» в номинации «Транспортное и дорожное строительство». В конкурсе также участвовали главный технолог — начальник отдела главного технолога Глеб Фархутдинов (номинация «Нефтяная и газовая промышленность»), ведущий инженер по технологическому видеонаблюдению Максим Коновальцев (номинация («Интеллектуальные системы и технологии обработки информации (технологии искусственного интеллекта)» и ведущий инженер по автоматизации Вадим Черницкий (номинация «Организация управления научной и инженерной деятельностью»). Они стали победителями первого тура федерального этапа конкурса по версии «Профессиональные инженеры». На конкурс специалисты представили портфолио реализованных в ИНК проектов, список научных работ, достижений. Все представители компании получили сертификаты профессиональных инженеров России и вошли в реестр лучших профессиональных инженеров страны.
Конкурс проводится ежегодно и является крупнейшим социальным проектом, направленным на выявление и распространение передового опыта и достижений инженерных кадров. Среди организаторов — Российский Союз научных и инженерных общественных объединений.
В ИНК реализуются различные образовательные проекты, направленные на личностный и профессиональный рост. В частности, в компании действует школа инженеров. Программа рассчитана на полтора-два года и предусматривает восемь направлений обучения.
Выпускники получают сертификат о повышении квалификации, а также сертификаты и удостоверения внешних учебных центров — участников программы. Обучение учитывается во внутренней системе рейтинга сотрудников. В 2024 году в школу инженеров были зачислены 984 человека.
ИНК — один из независимых производителей углеводородного сырья в России. Компания создана в 2000 году, ведет геологическое изучение, разведку и разработку участков недр на территории Иркутской области, Красноярского края и Республики Саха (Якутия). Компания занимает первое место в топ-5 лучших работодателей в категории «Энергетика, добыча и переработка сырья» и входит в топ-50 рейтинга работодателей.