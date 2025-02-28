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Posted 28 февраля, 05:00

Published 28 февраля, 05:00

Modified 28 февраля, 07:17

Updated 28 февраля, 07:17

Как красноярцы могут взять семейную ипотеку с пониженным первоначальным взносом?

Как красноярцы могут взять семейную ипотеку с пониженным первоначальным взносом?

28 февраля 2025, 05:00
Фото: 1MI.
Реклама. ПАО «Сбербанк». erid: 2W5zFJaByJ8
Красноярцы могут получить семейную ипотеку в Сбере на льготных условиях по программе государственной поддержки. Для этого нужно будет выполнить ряд условий.

Аналитики Сбера в Красноярском крае рассказали, что в прошлом году получили более 2,7 тысяч заявок на выдачу семейной ипотеки. Общая сумма выданных кредитов по льготной программе превысила 13,3 млрд рублей.

В конце 2024 года льготная программа претерпела ряд изменений, и необходимый первоначальный взнос теперь — минимум 50,1% от стоимости объекта. Сумма лимита осталась без изменений — 6 млн. рублей.

Сбер предлагает своим клиентам ряд условий, по которым первоначальный взнос останется на прежнем уровне в 20,1%. Среди них приобретение квартиры в ЖК, который участвует в программе субсидирования от застройщика или выбор жилья в рамках комплексного предложения застройщика в финансируемом банком объекте.

Для одобрения кредита с пониженным первоначальным взносом клиенту достаточно выполнить только одно из предложенных условий.

«После отмены программы „Господдержка 2020“ в июне 2024 года, основной программой по покупке квартиры от застройщика или дома от подрядной организации осталась „Семейная ипотека“, которая снова доступна в Сбере и продлена до 2030 года. Это отличная возможность для молодых семей взять жилищный кредит под низкую ставку и существенно снизить ежемесячную финансовую нагрузку. Кроме того, отличным подспорьем будет использование материнского капитала», — рассказал управляющий Красноярским отделением Сбербанка Антон Милютин.

Получить кредит от 6% смогут те, у кого есть хотя бы один ребёнок до 6 лет. Новая «семейная» ипотека также доступна клиентам с двумя несовершеннолетними детьми, которые покупают квартиры в городах численностью до 50 тысяч человек или в регионах с низким объёмом строительства. Кроме того, условиями программы могут воспользоваться заёмщики, воспитывающие ребёнка-инвалида.

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