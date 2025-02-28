Как красноярцы могут взять семейную ипотеку с пониженным первоначальным взносом?

Получить кредит от 6% смогут те, у кого есть хотя бы один ребёнок до 6 лет. Новая «семейная» ипотека также доступна клиентам с двумя несовершеннолетними детьми, которые покупают квартиры в городах численностью до 50 тысяч человек или в регионах с низким объёмом строительства. Кроме того, условиями программы могут воспользоваться заёмщики, воспитывающие ребёнка-инвалида.