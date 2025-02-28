Как магнитные бури влияют на человека? И как от них защититься? Отвечает врач

Что такое магнитные бури? Как появляются магнитные бури? Влияют ли магнитные бури на человека? Существует ли в медицине термин «метеозависимые люди»? Что болит во время магнитных бурь? Как пережить магнитные бури? Стоит ли заниматься самолечением или лучше обратиться к врачу? Что посоветуете людям с хроническими заболеваниями на время магнитных бурь?

В последнее время ученые и СМИ стали чаще предупреждать людей о геомагнитных бурях. Однако у медиков нет единого мнения, как это явление влияет на людей. «ПМ» поговорил с врачом и спросил, действительно ли магнитные бури влияют на человека, какие симптомы могут появиться и как защитить здоровье.

Что такое магнитные бури? Магнитные бури — сильные возмущения магнитного поля Земли, которые резко нарушают его плавный суточный ход и могут длиться от нескольких часов до нескольких суток. Во время магнитных бурь могут наблюдаться сбои в работе спутников, сотовой связи и других технологий. Возникновение магнитных бурь . Фото: freepik.com Как появляются магнитные бури? Магнитные бури возникают из-за вспышек на поверхности Солнца, которые высвобождают большое количество энергии и заряженных частиц. Магнитные бури вызывают потоки солнечной плазмы из активных областей Солнца. Впереди потока идет межпланетная ударная волна. В момент, когда ударная волна достигает магнитосферы Земли, наблюдается начало магнитной бури. Часть врачей считают, что магнитные бури влияют на здоровье людей . Фото: freepik.com Влияют ли магнитные бури на человека? Заведующий стационарным отделением скорой медицинской помощи Красноярской краевой клинической больницы Андрей Газенкампф в беседе с «ПМ» заявил, что геомагнитные возмущения влияют на организм человека. «Дело в том, что человеческое тело — сложный физико-химический объект. Когда мы проходим физику в школе, то изучаем воздействие магнитов на различные процессы, а также влияние одного физического объекта на другой. И все это вполне укладывается в голове. Но, когда мы начинаем говорить о влиянии каких-то физических факторов на организм человека, то возникают мысли, что этого не должно быть. Однако все это укладывается в обычную физику, только на более сложном уровне. В последнее время СМИ стали больше писать о магнитных бурях. Действительно, мы видим, что во многих частях планеты впервые наблюдают северное сияние, в том числе и в Красноярске. Это как раз говорит о том, что внешнее влияние становится необычным и такого раньше не было. Атмосфера реагирует на колебания магнитосферы, изменение давления и т. д.». По словам врача, человеческий организм реагирует на все эти изменения. Более того, продолжает он, люди, которые раньше ничего не чувствовали, при сильных магнитных бурях начинают ощущать различные симптомы. «Официальная статистика не ведется, но, по моим ощущениям, во время магнитных бурь пациентов становится больше». Сейчас врачи проводят исследования, чтобы доказать связь между изменениями в атмосфере и здоровьем . Фото: 1MI Существует ли в медицине термин «метеозависимые люди»? Андрей Газенкампф отмечает, что официально в медицине такой формулировки нет. При этом врач говорит, что в медицинских источниках фигурирует понятие «метеочувствительность». «Когда меняется температура, становится душно и жарко, то человек начинает чувствовать себя плохо. И это воспринимается нормально. То же самое происходит при изменении атмосферного давления — у людей ухудшается самочувствие. Понятие „метеочувствительность“ используется в медицинских источниках. Но официально такого раздела заболеваний на данный момент нет. Если говорить о термине „метеозависимые люди“, то здесь необходимы исследования. Постепенно они появляются, так как связь между изменениями в атмосфере и состоянием здоровья действительно есть, и это нужно изучать». Одним из самых распространенных симптомов является головная боль . Фото: freepik.com Что болит во время магнитных бурь? Как говорит специалист краевой больницы, во время магнитных бурь и других изменениях в атмосфере первыми реагируют жидкости в теле человека и кровеносные сосуды. Именно поэтому, по его словам, начинают обостряться сердечно-сосудистые заболевания: скачет давление, появляются головные боли и головокружение. Еще среди симптомов: бессонница, слабость и тахикардия. Андрей Газенкампф в беседе с «ПМ» рассказал, что у «метеозависимых» людей начинают «ныть» и болеть старые травмы. «Спросите у любого человека, у которого есть старые переломы, он обязательно скажет, что чувствует неприятные ощущения. Например, мой знакомый после переломов очень четко чувствует погодные изменения, так как они начинают болеть. Это является одним из подтверждений того, что организм реагирует на все эти изменения. Однако у нас медицина доказательная, поэтому нужно проводить серьезные исследования, чтобы это приобрело официальный статус». Во время магнитных бурь лучше избегать высокой нагрузки . Фото: 1MI Как пережить магнитные бури? Андрей Газенкампф рекомендует метеочувствительным людям не планировать длительные поездки, отложить тяжелые дела и изменить свой график на период магнитных бурь. Также медик советует придерживаться сбалансированного питания, соблюдать распорядок дня и высыпаться, а также избегать стресса и употребления алкоголя. «Не забывайте укреплять сосуды и закаливаться. Хороший тонус сосудов и сердечно-сосудистой системы позволяют лучше защититься от внешних воздействий. Среди людей, которые регулярно занимаются физическими упражнениями, очень мало тех, кто жалуется на „метеочувствительность“». При появлении симптомов медик советует обратиться к врачу . Фото: 1MI Стоит ли заниматься самолечением или лучше обратиться к врачу? По мнению медика, при ухудшении самочувствия лучше всего обратиться к врачу. Специалист призывает людей не заниматься самолечением, так как любой лекарственный препарат — это сложная химическая система. Андрей Газенкампф объясняет, что пациент может использовать не тот препарат и ошибиться с дозировкой. Он рекомендует не слушать советы «соседей», а вызвать медиков. Медик рекомендует следить за своим здоровьем . Фото: freepik.com Что посоветуете людям с хроническими заболеваниями на время магнитных бурь? «В первую очередь нужно бережно относиться к себе. Хронические заболевания требуют дисциплины от пациента. Если он системно контролирует свое здоровье, выполняет рекомендации врача, то ему будет проще пережить неблагоприятные дни. Нужно внимательно и ответственно относиться к своему здоровью». Как считает врач, каким бы человек ни был метеочувствительным, это не должно негативно отражаться на качестве его жизни. Он рекомендует найти способ, как защититься от магнитных бурь, и научиться жить так, чтобы темп жизни не менялся. Читайте также: Ученый рассказала, насколько опасны магнитные бури для человека и техники Новая глава минздрава дала интервью. Что она сказала о сокращениях и закрытии больниц Красноярка заявила об отёках горла у детей из-за «чёрного неба». Министр извинился