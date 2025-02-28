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Posted 28 февраля, 04:03

Published 28 февраля, 04:03

Modified 28 февраля, 04:03

Updated 28 февраля, 04:03

Красноярцам рассказали, как сделать блины полезными и менее калорийными

Как сделать блины менее калорийными? Как выбрать полезную начинку? Ответ экспертов

28 февраля 2025, 04:03
Фото: 1MI.

Красноярцам рассказали, как сделать блины полезными и менее калорийными

В краевом Роспотребнадзоре рассказали жителям Красноярского края, как сделать блины менее калорийными выбрать полезную начинку.

Как отмечают специалисты, блины — это очень калорийное блюдо с малым количеством витаминов и микроэлементов. Однако это можно исправить и сделать лакомство более полезным.

Так, красноярцам советуют вместо белой пшеничной муки высшего сорта использовать гречневую, овсяную, ячменную, ржаную, цельнозерновую или их смесь.

Для теста лучше взять кефир низкой жирности, сократить сахар в рецептуре. Во время готовки лучше использовать минимальное количество масла.

Чтобы блины стали полезными, специалисты рекомендуют добавить в тесто зелень (укроп, шпинат, лук и т. д.) или тертую морковь.

Сметану предлагают заменить несладким йогуртом. В качестве начинки можно использовать постный мясной фарш, тушеные или запеченные овощи, нежирный творог, фрукты и ягоды.

В Роспотребнадзоре предупреждают, что употребление большого количества блинов приводит к повышению инсулина, что может негативно повлиять на работу поджелудочной железы. Масленичное блюдо советуют есть в первой половине дня.

  • Ранее аналитики назвали стоимость порции блинов для красноярской семьи. По их подсчетам, семье из четверых человек для приготовления 40 блинов нужно потратить 116 рублей 99 копеек.
  • Тут можно ознакомиться с праздничной программой на Масленицу в Красноярске.
  • Также мы рассказывали, в каких ресторанах Красноярска можно поесть блины на Масленицу и сколько это стоит.
  • Шеф-повара Bellini и «Калины Малины» специально для «ПМ» поделились своими фирменными рецептами блинов.
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Еда#Красноярск#Здоровье#Красноярский край#Роспотребнадзор#Масленица#Блины
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