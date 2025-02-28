Как сделать блины менее калорийными? Как выбрать полезную начинку? Ответ экспертов

Posted 28 февраля, 04:03
Published 28 февраля, 04:03
Modified 28 февраля, 04:03
Updated 28 февраля, 04:03
Как отмечают специалисты, блины — это очень калорийное блюдо с малым количеством витаминов и микроэлементов. Однако это можно исправить и сделать лакомство более полезным.
Так, красноярцам советуют вместо белой пшеничной муки высшего сорта использовать гречневую, овсяную, ячменную, ржаную, цельнозерновую или их смесь.
Для теста лучше взять кефир низкой жирности, сократить сахар в рецептуре. Во время готовки лучше использовать минимальное количество масла.
Чтобы блины стали полезными, специалисты рекомендуют добавить в тесто зелень (укроп, шпинат, лук и т. д.) или тертую морковь.
Сметану предлагают заменить несладким йогуртом. В качестве начинки можно использовать постный мясной фарш, тушеные или запеченные овощи, нежирный творог, фрукты и ягоды.
В Роспотребнадзоре предупреждают, что употребление большого количества блинов приводит к повышению инсулина, что может негативно повлиять на работу поджелудочной железы. Масленичное блюдо советуют есть в первой половине дня.