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Posted 28 февраля, 03:09

Published 28 февраля, 03:09

Modified 28 февраля, 03:20

Updated 28 февраля, 03:20

«Как вы здесь живете?»: Красноярск окутан дымкой, люди жалуются на кашель и тошноту

«Как вы здесь живете?»: Красноярск окутан дымкой, люди жалуются на кашель и тошноту

28 февраля 2025, 03:09
Фото: Александр Петровский.
Сегодня, 28 февраля, в Красноярске очень сильно загрязнен воздух. Это следует из данных проекта экологов-активистов Nebo.Live.

Накануне в Красноярске ввели режим НМУ. Он будет действовать с 19:00 27 февраля до 16:00 1 марта.

Еще вчера утром датчики проекта Nebo.Live показывали, что воздух в городе был чистый. К середине дня несколько датчиков загорелись желтым, но в большинстве мест воздух не был загрязнен.

Судя по данным Nebo.Live, сегодня утром загрязнения есть во всех районах Красноярска. Карта экологов-активистов окрашена черным и оранжевым. Хуже всего ситуация складывается в Железнодорожном и Советском районах.

Фото: nebo.live

Воздух сильно загрязнен на Красной Армии, Декабристов, Железнодорожников, Менжинского, Киренского, Горького, Маерчака, Школьном переулке, Бограда, Алексеева и Авиаторов.

Датчик минэкологии в Кировском районе горит красным и показывает небольшое превышение. Все остальные датчики горят зеленым.

Фото: krasecology.ru/

Так сейчас выглядит город на камерах: это Тотмина — Юшкова, Семафорная — Матросова и Сурикова — в сторону Коммунистической.

Тотмина - Юшкова
Семафорная - Матросова
Сурикова
Тотмина - Юшкова. Фото: cam.krk.ru
«Состояние воздуха на Взлётке сегодня утром», — пишет читатель «ПМ».
Фото: Александр Петровский

В соцсетях министра экологии края Владимира Часовитина красноярцы оставляют гневные комментарии и жалуются на грязный воздух. Один из пользователей призвал министра в прямом эфире отчитаться перед красноярцами о проделанной работе.

«После объявления режима НМУ пора бы выдавать противогазы».
«Ужасно, уже тошнит от такого воздуха! Все вокруг кашляют!»
«Лучше бы номер „министерства ветра“ дали. Больше бы толку было»
«Как вы здесь живете?»
«Владимир, вы у руля уже год. Может быть прямой эфир? Расскажите о результатах своей деятельности, не в обиду, но результата думаю все жители Красноярска точно не видят. Мы нормальным воздухом дышим только, когда есть хороший сильный ветер. Нужно ли данное министерство вообще?»
«Ужас, что в нашем городе происходит. Еле до работы доехала»
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Экология#Красноярск#Здоровье#Воздух#НМУ#Режим НМУ#Качество воздуха#Загрязнение воздуха
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