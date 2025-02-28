prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 февраля, 10:34

Published 28 февраля, 10:34

Modified 28 февраля, 12:40

Updated 28 февраля, 12:40

Каким будет начало марта в Красноярске? Говорит синоптик

Каким будет начало марта в Красноярске? Говорит синоптик

28 февраля 2025, 10:34
Фото: prmira.ru.
В начале марта жителей Красноярска ждут температурные качели. В ночные часы ожидаются морозы до -20 градусов, а днем — оттепель до +3.

Глава отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов рассказал «ПМ», какая погода будет в Красноярске в начале марта.

В ночь на субботу, 1 марта, столбик термометра опустится до -23…-28. Днем будет около -6…-8 градусов.

«На нашу территорию опустились холодные массы, поэтому накануне и сегодня так сильно похолодало. Завтра утром и днем эти массы еще сохранятся, но уже вечером они начнут постепенно уходить. После этого в город придет небольшое потепление».

В воскресенье, 2 марта, ночью температура воздуха уже составит -10…-15, в дневные часы — от 0 до -5.

К понедельнику, 3 марта, возможно потепление в дневное время до +2 градусов, при этом в ночные часы похолодает до -10…-15. Во вторник, 4 марта, прогнозируется оттепель до +3 градусов, ночью будет до -15 градусов.

В среду и четверг, 5 и 6 марта, будет прохладнее: в ночное время ожидается до -10 до -15, местами до -20…-25 градусов. Днем будет около 0.

Согласно предварительным прогнозам, во второй половине марта красноярцев ждут температурные качели. Днем ожидается до +5 градусов, ночью — до -20 градусов.

Читайте также:
В первые весенние выходные в Красноярске потеплеет. Вот прогноз«Весна близко»: в красноярском зоопарке начали просыпаться медведиВ Красноярске начала распускаться ива. Это что, весна?
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Погода#Красноярск#Синоптик УГМС Дмитрий Ульянов#Прогноз#Дмитрий Ульянов#Март#Прогноз погоды
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика