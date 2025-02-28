Каким будет начало марта в Красноярске? Говорит синоптик

Posted 28 февраля, 10:34
Published 28 февраля, 10:34
Modified 28 февраля, 12:40
Updated 28 февраля, 12:40
Глава отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов рассказал «ПМ», какая погода будет в Красноярске в начале марта.
В ночь на субботу, 1 марта, столбик термометра опустится до -23…-28. Днем будет около -6…-8 градусов.
«На нашу территорию опустились холодные массы, поэтому накануне и сегодня так сильно похолодало. Завтра утром и днем эти массы еще сохранятся, но уже вечером они начнут постепенно уходить. После этого в город придет небольшое потепление».
В воскресенье, 2 марта, ночью температура воздуха уже составит -10…-15, в дневные часы — от 0 до -5.
К понедельнику, 3 марта, возможно потепление в дневное время до +2 градусов, при этом в ночные часы похолодает до -10…-15. Во вторник, 4 марта, прогнозируется оттепель до +3 градусов, ночью будет до -15 градусов.
В среду и четверг, 5 и 6 марта, будет прохладнее: в ночное время ожидается до -10 до -15, местами до -20…-25 градусов. Днем будет около 0.
Согласно предварительным прогнозам, во второй половине марта красноярцев ждут температурные качели. Днем ожидается до +5 градусов, ночью — до -20 градусов.