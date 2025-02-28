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Posted 28 февраля, 12:56

Published 28 февраля, 12:56

Modified 28 февраля, 12:58

Updated 28 февраля, 12:58

Клещи близко. Где в Красноярске и крае принимают клещей на исследование

Клещи близко. Где в Красноярске и крае принимают клещей на исследование

28 февраля 2025, 12:56
Фото: 1MI.
Журналисты рассказали, куда сдать клеща на исследование в Красноярском крае в 2025 году.

Список мест собрали журналисты издания «КП–Красноярск». В Красноярске есть несколько Центров гигиены и эпидемиологии, где проверяют клещей. Они находятся по адресам:

  • Сопочная, 38;
  • Ленина, 168;
  • 26 Бакинских комиссаров, 29;
  • Академика Киренского, 71.

Филиалы Центра гигиены и эпидемиологии есть и в других городах края. В Ачинске он находится на Толстого, 23, в Лесосибирске на Мира, 5, а в Минусинске на Комарова, 1. Вот где еще есть центры:

  • Шарыпово — 2 мкр, 8/4;
  • Канск — Эдеймана, 9;
  • Заозерный — Мира, 54, пом. 27;
  • Балахта — Советская, 113а;
  • Богучаны —Перенсона, 2а.

Еще пострадавшие от укуса клеща могут обращаться в медицинское учреждение по месту жительства или в частные лаборатории.

  • В 2024 году первый укус клеща в крае произошел уже 2 апреля. Всего в прошлом году больше 14 тысяч жителей края пострадали от укусов клещей. У 266 человек нашли клещевой вирусный энцефалит, у 208 — боррелиоз, у 17 — сибирский клещевой тиф. Еще по одному человеку заболели эрлихиозом и анаплазмозом.
  • Ранее специалисты Роспотребнадзора Красноярского края рассказали, где в регионе будет много клещей в 2025 году.
  • В Красноярске в 2025 году от клещей планируют обработать более 466 га. Это на 6 га больше, чем в 2024 году.
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