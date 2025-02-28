Клещи близко. Где в Красноярске и крае принимают клещей на исследование

Posted 28 февраля, 12:56
Published 28 февраля, 12:56
Modified 28 февраля, 12:58
Updated 28 февраля, 12:58
Список мест собрали журналисты издания «КП–Красноярск». В Красноярске есть несколько Центров гигиены и эпидемиологии, где проверяют клещей. Они находятся по адресам:
Филиалы Центра гигиены и эпидемиологии есть и в других городах края. В Ачинске он находится на Толстого, 23, в Лесосибирске на Мира, 5, а в Минусинске на Комарова, 1. Вот где еще есть центры:
Еще пострадавшие от укуса клеща могут обращаться в медицинское учреждение по месту жительства или в частные лаборатории.