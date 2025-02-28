Красноярская семья вернулась в Россию после похищения в Мексике

По информации «Газета.ru», 14 марта девушка ехала на машине вместе с семьей, у которой она остановилась. По дороге из Монтеррея в Рейносу члены мексиканского картеля остановили машину, мексиканцев отпустили, а от россиянки потребовали заплатить за «проезд по их земле». Супруг Марии перевел на ее карту $2,4 тысячи в качестве выкупа, но затем связь с женой пропала. 17 марта муж девушки сообщил, что ее отпустили.