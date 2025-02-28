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Posted 28 февраля, 02:13

Published 28 февраля, 02:13

Modified 28 февраля, 02:13

Updated 28 февраля, 02:13

Красноярская семья вернулась в Россию после похищения в Мексике

Красноярская семья вернулась в Россию после похищения в Мексике

28 февраля 2025, 02:13
Фото: t.me/potok_ok.
Семья из Красноярска, которую вместе с детьми похитили в Мексике, вернулась в Россию. Об этом сообщили в МИД РФ.

24 января телеграм-канал «Поток» сообщил о том, что Даниил и Татьяна Алтынцевы вместе с годовалой и 2-летней дочками отправились в путешествие по Северной Америке. Из Кубы семья отправилась в Мексику, где их схватили и потребовали выкуп в размере 7 600 долларов.

Позднее мать Даниила сообщила, что после передачи денег злоумышленники отпустили семью.

Супруги Даниил и Татьяна Алтынцевы вместе с двумя маленькими дочками вернулись из Мексики в Россию.

Как уточнили в Министерстве иностранных дел РФ, красноярцы прибыли в Россию еще 10 февраля.

Ранее заведующий консульским отделом российского посольства в Мехико Яков Федоров заявил ТАСС, семья приехала в Мексику для того, чтобы нелегально пересечь границу США. На момент похищения их визы были просрочены.

Отметим, что это не первое похищение россиян в Рейносе. В марте 2024 году мексиканский картель схватил москвичку Марию Ригович. Муж девушки рассказывал, что Мария решила отправиться в Мексику для волонтерства и помощи мигрантам.

По информации «Газета.ru», 14 марта девушка ехала на машине вместе с семьей, у которой она остановилась. По дороге из Монтеррея в Рейносу члены мексиканского картеля остановили машину, мексиканцев отпустили, а от россиянки потребовали заплатить за «проезд по их земле». Супруг Марии перевел на ее карту $2,4 тысячи в качестве выкупа, но затем связь с женой пропала. 17 марта муж девушки сообщил, что ее отпустили.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Дети#Семья#Похищение#Мексика
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