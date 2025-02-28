Красноярская семья вернулась в Россию после похищения в Мексике

Posted 28 февраля, 02:13
Published 28 февраля, 02:13
Modified 28 февраля, 02:13
Updated 28 февраля, 02:13
24 января телеграм-канал «Поток» сообщил о том, что Даниил и Татьяна Алтынцевы вместе с годовалой и 2-летней дочками отправились в путешествие по Северной Америке. Из Кубы семья отправилась в Мексику, где их схватили и потребовали выкуп в размере 7 600 долларов.
Позднее мать Даниила сообщила, что после передачи денег злоумышленники отпустили семью.
Супруги Даниил и Татьяна Алтынцевы вместе с двумя маленькими дочками вернулись из Мексики в Россию.
Как уточнили в Министерстве иностранных дел РФ, красноярцы прибыли в Россию еще 10 февраля.
Ранее заведующий консульским отделом российского посольства в Мехико Яков Федоров заявил ТАСС, семья приехала в Мексику для того, чтобы нелегально пересечь границу США. На момент похищения их визы были просрочены.
Отметим, что это не первое похищение россиян в Рейносе. В марте 2024 году мексиканский картель схватил москвичку Марию Ригович. Муж девушки рассказывал, что Мария решила отправиться в Мексику для волонтерства и помощи мигрантам.
По информации «Газета.ru», 14 марта девушка ехала на машине вместе с семьей, у которой она остановилась. По дороге из Монтеррея в Рейносу члены мексиканского картеля остановили машину, мексиканцев отпустили, а от россиянки потребовали заплатить за «проезд по их земле». Супруг Марии перевел на ее карту $2,4 тысячи в качестве выкупа, но затем связь с женой пропала. 17 марта муж девушки сообщил, что ее отпустили.