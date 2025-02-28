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Posted 28 февраля, 07:45

Published 28 февраля, 07:45

Modified 28 февраля, 07:47

Updated 28 февраля, 07:47

Красноярцам открыли предзаказ на флагман HONOR Magic 7 Pro с революционной AI-камерой

Красноярцам открыли предзаказ на флагман HONOR Magic 7 Pro с революционной AI-камерой

28 февраля 2025, 07:45
Фото: МТС.
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В МТС стартовал предзаказ флагманского смартфона HONOR Magic 7 Pro, который продлится до 3 марта. Приобрести смартфон уже можно онлайн и в салонах экосистемы МТС.

HONOR Magic 7 Pro представлен в конфигурации 12+512 ГБ. Стоимость новинки в МТС составляет 139 990 рублей. Смартфон доступен для предзаказа в трех цветах: лунном сером, графитовом черном и лазурном голубом. В период с 25 февраля по 3 марта все покупатели получат скидку 10 000 рублей и планшет HONOR Pad 9 (128 ГБ, WiFi) в подарок.

По данным МТС, пользователи всё чаще выбирают флагманские устройства, так как они имеют передовые характеристики: топовую камеру, мощный процессор, AI-технологии и другие инновации. Предыдущая флагманская модель HONOR Magic 6 Pro стала одним из главных хитов продаж прошлого года в МТС в своём сегменте, поэтому в компании ожидают, что новинка будет пользоваться таким же высоким спросом.

Новинка получила множество изменений: эргономичный дизайн, улучшенные AI-технологии камеры, новый режим серийной съемки HD Super Burst, инструменты на базе искусственного интеллекта для повседневной продуктивности, а также флагманский процессор, аккумулятор нового поколения повышенной емкости и мощные стереодинамики HONOR Surround subwoofer. HONOR Magic 7 Pro в очередной раз задает новый уровень качества и функциональности флагманов.

Фото: МТС

При поддержке технологий искусственного интеллекта HONOR Magic 7 Pro получил новые режимы съемки: скоростную серийную съемку HD Super Burst на базе технологии захвата движения AI Motion Sensing, AI-суперзум для существенного повышения детализации и общего качества фотографий с экстремальным приближением, улучшение портрета с AI, режим «Сцена» для съемки на концертах и музыкальных фестивалях с алгоритмическими доработками, которые учитывают сложное освещение и значительное расстояние между зрителями и исполнителями. Кроме того, пользователям HONOR Magic 7 Pro доступны AI-технологии, дебютировавшие на других сериях смартфонов: портретный режим Harcourt и AI-ластик для быстрого удаления нежелательных объектов на снимках.

Впервые среди смартфонов экран HONOR Magic 7 Pro получил технологию круговой поляризации с более мягким и естественными светом по сравнению с традиционной линейной. Технология активной защиты зрения AI-дефокус обеспечивает снижение временной близорукости при длительном взаимодействии с некоторыми приложениями, динамическая яркость уменьшает напряжение глазных мышц за счет микрорегулировок интенсивности подсветки.

HONOR Magic 7 Pro также оснащен улучшенными стереодинамиками с акустическими камерами увеличенного размера — это обеспечивает ранее недоступный для смартфонов уровень громкости, низких частот и объема. В настройках доступны три режима работы динамиков: усиление баса, пространственное аудио и стандартный режим без AI-оптимизаций.

Также HONOR Magic 7 Pro поддерживает приложение «Перевод AI» в виде чата с голосовым или текстовым вводом и синхронным переводчиком, в Галерее доступен удобный AI-ластик для удаления лишних объектов, а в приложении HONOR Заметки — инструменты на базе искусственного интеллекта для голосовых и текстовых заметок, включая краткие пересказы, форматирование, перевод и разделение голосов спикеров.

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