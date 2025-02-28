Красноярцам открыли предзаказ на флагман HONOR Magic 7 Pro с революционной AI-камерой

При поддержке технологий искусственного интеллекта HONOR Magic 7 Pro получил новые режимы съемки: скоростную серийную съемку HD Super Burst на базе технологии захвата движения AI Motion Sensing, AI-суперзум для существенного повышения детализации и общего качества фотографий с экстремальным приближением, улучшение портрета с AI, режим «Сцена» для съемки на концертах и музыкальных фестивалях с алгоритмическими доработками, которые учитывают сложное освещение и значительное расстояние между зрителями и исполнителями. Кроме того, пользователям HONOR Magic 7 Pro доступны AI-технологии, дебютировавшие на других сериях смартфонов: портретный режим Harcourt и AI-ластик для быстрого удаления нежелательных объектов на снимках.