Красноярцы смогут увидеть парад планет. Когда смотреть?

Posted 28 февраля, 09:34
Published 28 февраля, 09:34
Modified 28 февраля, 09:36
Updated 28 февраля, 09:36
Парад планет — явление, когда на небе одновременно заметны все семь планет и тончайший серп Луны.
28 февраля планеты будут наиболее яркие. Начинать наблюдать можно после захода Солнца. Планеты будут видны в секторе 117 градусов, от Сатурна до Марса.
«Видны все планеты, и даже Луна к ним скоро присоединится на вечернем небе. Наблюдать невооруженным глазом можно только те планеты, которые яркие. Например, можно увидеть Меркурий и Венеру, Юпитер, Сатурн и Марс. А Уран с Нептуном, конечно, глазом не увидеть, нужен телескоп», — объяснил руководитель обсерватории университета Решетнёва Сергей Веселков.