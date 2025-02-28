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Posted 28 февраля, 09:34

Published 28 февраля, 09:34

Modified 28 февраля, 09:36

Updated 28 февраля, 09:36

Красноярцы смогут увидеть парад планет. Когда смотреть?

Красноярцы смогут увидеть парад планет. Когда смотреть?

28 февраля 2025, 09:34
Фото: 1MI.
В конце февраля и марте Красноярцы смогут понаблюдать за парадом планет, рассказали в обсерватории университета Решетнёва.

Парад планет — явление, когда на небе одновременно заметны все семь планет и тончайший серп Луны.

28 февраля планеты будут наиболее яркие. Начинать наблюдать можно после захода Солнца. Планеты будут видны в секторе 117 градусов, от Сатурна до Марса.

«Видны все планеты, и даже Луна к ним скоро присоединится на вечернем небе. Наблюдать невооруженным глазом можно только те планеты, которые яркие. Например, можно увидеть Меркурий и Венеру, Юпитер, Сатурн и Марс. А Уран с Нептуном, конечно, глазом не увидеть, нужен телескоп», — объяснил руководитель обсерватории университета Решетнёва Сергей Веселков.
Фото: www.sibsau.ru
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